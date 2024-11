Špiček naučio Ivicu Zadru kako pripremiti slasni janjeći but s twistom, a mi imamo recept!

Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR

A kako se u to vrijeme svi volimo okupiti oko stola, naš je omiljeni chef Tomislav Špiček u nastavku gastro serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR odlučio staviti poseban naglasak na specijalitete u kojima tradicionalno volimo uživati baš u ovo blagdansko vrijeme.

Mirisi adventa i božićnih blagdana već su u zraku, odbrojavanje do tih posebnih dana u godini polagano je počelo. I vi to osjetite, zar ne?

Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR

Ovom prilikom u kuhinji mu je asistirao Ivica Zadro, vrlo popularni i nagrađivani hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Ivica Zadro odmah je priznao da mu se ovim druženjem sa chefom Špičekom ostvarilo nešto što je već dugo vremena priželjkivao.

"Obožavam jesti, obožavam kuhati, konačno mi se ispunila želja da me netko pozove u jednu ovakvu emisiju", otkrio je Ivica Zadro.

A kako naš chef to inače radi, i ovoga je puta jedno poznato domaće i tradicionalno jelo učinio još posebnijim i ekskluzivnijim. U petoj epizodi specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR , pripremao se pečeni janjeći but s ukusnim prilogom od povrća, ali na ponešto drugačiji način.

Kako izbjeći katastrofu u kuhinji - presoljeno pečenje?

U ovom blagdanskom ozračju, Špiček se odlučio pripremiti pečeni janjeći but, pravu božićnu deliciju, no na malo drugačiji način. Prije pečenja, našpikao je janjeći but pinjolima, mirisnim, ukusnim, ali i zdravim sjemenkama bora koje će mesu dati posebnu aromu.

Od začina, Špiček je koristio i fini ružmarin koji se savršeno slaže s pinjolima. Na kraju je meso još posolio krupnom soli i začinio paprom, a otkrio je i svoju tajnu kako ispravno procijeniti potrebnu količinu soli i papra te tako izbjeći jednu vrlo čestu katastrofu kod pripreme mesa u pećnici - presoljeno pečenje.