Špičekov recept oduševio i Nikolinu Pišek: Pileći bataci i zabaci u tamnom umaku

U novoj epizodi šeste sezone specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, našem je chefu u kuhinji asistirala Nikolina Pišek, voditeljica RTL-ove lifestyle emisije MagNet

Prava domaća jela imaju posebnu moć jer okupljaju bliske ljude za stolom i podsjećaju nas koliko je zapravo malo potrebno za dobar ručak i ugodno druženje. U novoj epizodi gastro specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, naš omiljeni chef Tomislav Špiček priprema upravo takvo jelo: pileće batake i zabatke u bogatom tamnom umaku, uz kremasti pire krumpir kojem je teško odoljeti. U kuhinji mu se ovoga puta pridružila Nikolina Pišek, voditeljica RTL-ove lifestyle emisije MagNet, a zajedno su pokazali kako se uz nekoliko kvalitetnih sastojaka i provjerenih trikova može pripremiti obrok u kojem će uživati svi članovi obitelji.

icon-expand Tomislav Špiček i Nikolina Pišek, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Riječ je o receptu koji ne traži komplicirane tehnike ni sate provedene uz štednjak. Dovoljni su kvalitetni sastojci, malo pažnje, i ponešto strpljenja dok se okusi i teksture lagano prožimaju. Ovo je ono jelo koje miriše na nedjeljni ručak, ali je dovoljno jednostavno da za pripremu i usred tjedna, kada poželite ukusan, zasitan i brz obrok.

Sastojci:

S-BUDGET Svježa Piletina batak i zabatak (1 kg) Vrtovi Hrvatske crveni luk (500 g) Crno vino (250 ml) Vrtovi Hrvatske češnjak (3 češnja) S-BUDGET Pšenično bijelo brašno glatko (1 žlica) S-BUDGET Pileći temeljac (300 ml) SPAR Natur*pur lovorov list (2 listića) SPAR timijan (1žličica) SPAR morska sol (1 žličica) SPAR mljeveni papar ( žličice) SPAR Natur*pur majčina dušica (po ukusu) SPAR PREMIUM ekstra djevičansko maslinovo ulje (50 ml) SPAR Maslac (15 g)

Priprema:

Chef Špiček je s pilećih bataka i zabataka uklonio višak masnoće i kožice te ih dobro očistio, dok je Nikolina ogulila i narezala crveni luk. Na zagrijano maslinovo ulje stavili su peći začinjene komade piletine, koje je chef prethodno zarezao kod kosti kako bi se ravnomjernije ispekli. Bitno je zatvoriti meso, da se zapeče na masnoći i da sokovi ostanu unutra", objasnio je.

icon-expand Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Tajna bogatog, tamnog umaka

Meso je zapečeno s obje strane, potom izvađeno na tanjur, pokriveno folijom i ostavljeno sa strane. Na istoj masnoći pirjao se luk dok nije omekšao i dobio zlatnu boju, nakon čega je dodana žlica brašna kako bi se kasnije dobio gust, povezan umak.

icon-expand Tomislav Špiček i Nikolina Pišek, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Uslijedilo je deglaziranje crnim vinom, koje je chef polako ulijevao uz stalno miješanje. Kada je vino reducirano, dodani su lovor i pileći temeljac te je sve kratko prokuhano. Piletina je potom vraćena u tavu i nastavila se krčkati još oko pola sata na laganoj vatri. Umak je dodatno začinjen timijanom, češnjakom, majčinom dušicom i malo maslaca za dodatnu punoću. U međuvremenu je Nikolina pripremila pire krumpir. Oguljeni i narezani krumpir prokuhao se u posoljenoj vodi, a potom su ga zgnječen uz dodatak mlijeka, maslaca, soli i papra dok nije postao kremast. Kada je sve bilo gotovo, pire je poslužen na tanjur, a piletina prelivena bogatim tamnim umakom. Prvo da osjetim umak i pire zajedno... Jako dobro. Izvanredno", ocijenila je Nikolina, zahvalivši se na receptu i prilici da asistira u kuhinji. Bilo je divno, hvala ti. Ja idem jesti", zaključila je uz osmijeh.

icon-expand Nikolina Pišek, Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR FOTO: Pavao Bobinac

Prvo da osjetim umak i pire zajedno. Da vidimo... Jako dobro. Izvanredno", ocijenila je Nikolina pa se zahvalila na receptu i prilici da asistira našem chefu u kuhinji. Bilo je divno, hvala ti. Ja idem jesti", zaključila je.

Dobar tek!

Kako biste u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za recepte koje nam donosi chef Tomislav Špiček, dovoljno je posjetiti najbliži SPAR supermarket ili INTERSPAR hipermarket.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.