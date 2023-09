Stigao je Heineken Silver – svjež, novi pogled na pivo

Ovog proljeća, dočekali smo dolazak Heineken Silvera koji nas je oduševio. Riječ je o laganom i osvježavajućem pivu koje je dostupno u trgovinama i kafićima diljem Hrvatske.

Heineken Silver ima sve odlike Heinekena, od prirodnih sastojaka do prepoznatljivog okusa, no lageriran je na -1C što mu daje ful lagan i ful osvježavajuć okus. To je pivo nove generacije, stvoreno za sve pivoljupce koji na tulumu, koncertu, izletu ili običnom kućnom druženju žele pitko pivo s nešto manje gorčine. Nove generacije su ga inspirirale, a zahvaljujući navedenim karakteristikama sa zadovoljstvom ga piju sve skupine potrošača. Zato kada želiš pivo laganog i osvježavajućeg okusa – napuni frižider pivom Heineken Silver.

Heineken Silver je više od običnog piva, to je svjež, novi pogled na pivo. Ful lagan. Ful osvježavajuć. To je Heineken Silver.