Što je ecommerce platforma za internetsku trgovinu ?

- dugotrajan proces upogonjavanja prosječno vrijeme razvoja ecommerce stranice na CMS-u iznosi od 1 do 3 mjeseca;

Najjednostavniji način izrade internetske trgovine. Riječ je o online servisu koji omogućuje samostalno sastavljanje" web-stranica pomoću gotovih blokova. Ova vrsta platformi ne zahtijeva nikakvo predznanje iz područja web-razvoja. Postavljanje i pokretanje stranice moguće je doslovno u roku od 2 do 3 dana. Međutim, Website Builder obično nudi vrlo ograničen broj alata online prodaje u pogledu logistike, integracija, promocije i slično. On je prikladno je isključivo za izradu jednostavne online-vitrine za predstavljanje proizvoda. Website Builder nema otvoreni programski kod, stoga nije moguće samostalno unositi individualne izmjene. Ako je osnovni cilj ostvarivanje punopravne prodaje putem web-stranice, preporučuje se odabrati drugu opciju. Funkcionalnosti ovog rješenja možda neće biti dovoljne prilikom širenja poslovanja.

Oblačne ili SaaS platforme po načinu rada slične su Website Builder-u, no nude znatno šire mogućnosti za poduzetnike. Primjerice, postoje specijalizirana rješenja izrade internet trgovine različitih dimenzija od manjih s nekoliko stotina proizvoda do B2B portala veleprodajnih tvrtki. Poduzetniku se pruža pristup osnovnoj verziji web sajta i on u online načinu rada prilagođava stranicu svojim potrebama uz pomoć ugrađenog skupa alata. Tehničke vještine ili angažiranje programera nisu potrebni, jer su sve funkcije već unaprijed pripremljene i dovoljno ih je aktivirati. Također, SaaS platforme pokrivaju i druga važna pitanja: praćenje funkcionalnosti, zaštitu web-stranice, redovita ažuriranja, tehnička podrška. Plaćanje se odvija u formatu pretplate poduzetnik plaća fiksnu mjesečnu naknadu za vrijeme korištenja usluge platforme. Neke platforme mogu uključivati dodatne troškove, primjerice kupnju dizajna ili proširenja.

Prednosti SaaS platformi:

- brz početak bez potrebe za tehničkim znanjem ili angažiranjem programera;

- podrška ažuriranja su na strani platforme;

- razvijena infrastruktura izrade i skaliranja web shopa mogućnosti uvoza proizvoda, postavljanje kataloga sa sustavom filtara, integracijama i drugim funkcijama već su realizirane;

- jednostavna administracija web-stranice;

- niski troškovi, fiksna cijena pretplate;

- relativno brz početak rada internetsku trgovinu moguće je potpuno postaviti unutar 1 do 2 tjedna.

Nedostaci SaaS platformi:

- prilagodba web-stranice ograničena je mogućnostima same platforme SaaS rješenja imaju zatvoreni kod, pa nije predviđena implementacija individualnih rješenja;

- korištenje putem pretplate podaci se pohranjuju na hostingu servisa i korisnik nema pristup svim datotekama na platformi.