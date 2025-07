Što ste jutros prvo uradili?

Dr. Matthew Walker, autor knjige "Why We Sleep", upozorava kako konzumacija vijesti odmah po buđenju remeti prirodni proces buđenja. Mozak treba dvadeset minuta da se potpuno probudi. Bombardiranje informacijama u tom periodu kao da pokušavamo voziti auto prije nego što upalimo motor.

"Jesi li čuo što se dogodilo?" postalo je moderno "kako si?". Očekuje se da budemo u toku sa novine danas, da imamo mišljenje o svemu, da možemo diskutirati o svakoj temi.

Ali ta površna informiranost ima cijenu. Umjesto dubinskog razumijevanja nekoliko tema, imamo površno znanje o svemu. Jack of all trades, master of none - ali u informacijskom smislu.