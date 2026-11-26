Mačka je izbirljiva, a police pune vrećica i konzervi ne olakšavaju odluku. Donosimo pregled vrsta hrane, što svaka nudi i kako pročitati deklaraciju prije kupnje.

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Mačka je mesojed i to određuje sve ostalo

Mačke su obligatni mesojedi: taurin, arahidonsku kiselinu i vitamin A moraju dobiti iz životinjskih izvora jer ih same ne stvaraju dovoljno. Zato dobra hrana za mačke na prvom mjestu u sastavu ima jasno navedeno meso ili ribu, a ne žitarice i nusproizvode nepoznatog podrijetla. Druga posebnost je slab osjećaj žeđi. Mačke malo piju, pa je unos tekućine kroz hranu važan za bubrege i mokraćni sustav.

Suha hrana: praktična, ali uz dovoljno vode

Suha hrana za mačke sadrži oko 10 % vlage, lako se dozira i može stajati u zdjelici tijekom dana. Dobar je izbor za mačke koje jedu više malih obroka. Pri odabiru gledajte udio životinjskih bjelančevina, izvor masti i količinu ugljikohidrata. Uz suhu hranu mački uvijek treba biti dostupna svježa voda, po mogućnosti na više mjesta u stanu ili u fontani.

Mokra hrana: tekućina u svakom obroku

Mokra hrana za mačke sadrži oko 75 do 80 % vlage, pa mačka velik dio dnevne tekućine unese jelom. Mirisnija je i ukusnija, što pomaže kod izbirljivih i starijih mačaka. Provjerite piše li na pakiranju potpuna hrana" ili dopunska hrana". Samo potpuna pokriva sve dnevne potrebe; dopunska je dodatak obroku. Mnogi vlasnici kombiniraju: mokri obrok ujutro i navečer, a suha hrana između. Pritom zbrojite ukupnu dnevnu količinu da mačka ne dobije višak kalorija.

BARF: sirova prehrana traži znanje i higijenu

BARF za mačke temelji se na sirovom mesu, iznutricama i kostima. Najsigurniji su gotovi, uravnoteženi smrznuti obroci jer je kod kućnog miješanja lako pogriješiti u omjeru kalcija i fosfora ili izostaviti taurin. Sirovu hranu odmrzavajte u hladnjaku, poslužite svježu i operite zdjelicu nakon svakog obroka. Prijelaz sa suhe hrane radite postupno. Mačić, odrasla, sterilizirana ili starija mačka Mačići do otprilike 12 mjeseci trebaju više energije i bjelančevina, pa birajte hranu za rast. Sterilizirane mačke troše manje energije i sklonije su debljanju; hrana za njih ima manje kalorija. Starije mačke često bolje prihvaćaju mekšu i mirisniju hranu, a prehranu je dobro uskladiti s veterinarom. Kako promijeniti hranu bez probavnih smetnji Novu hranu uvodite 7 do 10 dana, postupno povećavajući njezin udio u zdjelici. Nagla promjena često završi proljevom ili odbijanjem hrane. Poslastice za mačke neka ostanu do desetine dnevnog unosa kalorija. Uz prehranu ne zaboravite ni zaštitu od parazita; pregled mogućnosti donosi vodič Buhe kod mačaka: ampula, tableta, ogrlica ili sprej?

Kako pročitati deklaraciju

Sastojci su na deklaraciji poredani po udjelu, od najvećeg prema najmanjem. Tražite jasno imenovan izvor mesa ili ribe, primjerice piletinu, puretinu ili lososa, umjesto općenitih naziva. Svježe meso sadrži puno vode, pa mu je stvarni udio u gotovoj suhoj hrani manji nego što redoslijed sugerira; sušeno meso je koncentriraniji izvor bjelančevina. U analitičkom sastavu usporedite sirove bjelančevine, masti, vlakna i pepeo, a kod mokre hrane uzmite u obzir da su postoci niži zbog visokog udjela vlage.

Koliko hrane i kako je čuvati

Krenite od tablice hranjenja na pakiranju prema težini mačke, a količinu prilagodite kondiciji: rebra se trebaju lako napipati, ali ne i vidjeti. Mačkama prirodno odgovara više manjih obroka dnevno. Suhu hranu držite u dobro zatvorenoj posudi na suhom i hladnom mjestu. Otvorenu mokru hranu spremite u hladnjak i potrošite u roku od jednog do dva dana, a prije posluživanja pustite da dosegne sobnu temperaturu.

Bez žitarica ili sa žitaricama?

Hrana bez žitarica nije automatski bolja. Mački su najvažniji visok udio životinjskih bjelančevina i umjeren udio ugljikohidrata, a u hrani bez žitarica njih često zamjenjuju krumpir ili grašak. Zato usporedite cijeli sastav i analitičke vrijednosti, a ne samo natpis na prednjoj strani pakiranja.

Osjetljiva probava, kuglice dlake i višak kilograma

Kod mačaka s osjetljivom probavom pomaže hrana s jednim izvorom životinjskih bjelančevina, jer je tako lakše otkriti što im ne odgovara. Promjene uvodite jednu po jednu i pratite stolicu, dlaku i apetit nekoliko tjedana. Mačke koje se puno ližu, osobito dugodlake, češće imaju problema s kuglicama dlake. Pomažu redovito četkanje, hrana s više vlakana i dodaci prehrani za mačke poput paste za izbacivanje dlake. Višak kilograma najčešće nastaje kad se hrana dozira odoka. Obroke važite kuhinjskom vagom, a poslastice uračunajte u dnevnu količinu. Mačka koja ne jede dulje od jednog do dva dana ili naglo mršavi treba veterinaru, bez čekanja.

Kako potaknuti mačku da više pije

Posude s vodom postavite na nekoliko mjesta, podalje od hrane i pijeska, i vodu mijenjajte svaki dan. Mnoge mačke radije piju tekuću vodu, pa je fontana dobro rješenje. Dodatnu tekućinu lako ćete osigurati i tako da dio dnevnog obroka čini mokra hrana.

Česta pitanja

Smije li mačka jesti hranu za pse? Zalogaj joj neće naštetiti, ali hrana za pse ne smije biti stalna prehrana jer ne sadrži dovoljno taurina i bjelančevina za mačke. Je li mlijeko dobro za mačke? Većina odraslih mačaka slabo podnosi laktozu, pa kravlje mlijeko često izaziva proljev. Voda je jedino piće koje mački stvarno treba. Koliko dugo traje prijelaz na novu hranu? U pravilu 7 do 10 dana, a kod osjetljivih mačaka i dulje. Uz hranu, na jednom mjestu možete pronaći i pijesak, grebalice, igračke i ostalu opremu za mačke.

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