Tomislav Špiček otkrio kako pripremiti domaći čips s pikantnim umakom koji će dodatno začiniti doživljaj nogometa

Iako uvijek uživamo u uspjesima naše nogometne reprezentacije, klasične grickalice koje obično jedemo dok napeto pratimo što se događa na nogometnom terenu vjerojatno su nam već pomalo dosadile. Stoga nam je chef Tomislav Špiček u specijalu Kuhamo i navijamo sa Špičekom by SPAR pripremio nekoliko recepata za brza jela idealna za grickanje dok gledamo utakmice.

Našeg chefa zanimalo je koje je Tarino najdraže vegetarijansko jelo. Bilo je prekrasnih pašticada. Ali kada netko zna napraviti tofu ili tempeh i uz to bilo kakva salatica, to je prekrasno", rekla je Tara. Jasno, pašticade u kojima Tara uživa pripremaju se sa seitanom, pšeničnim proteinom. Znam i ja ponešto o tome, makar nisam narastao od toga, ali nema veze", našalio se Špiček.

Dok su pripremali hranu, vrijeme su iskoristili i za druženje. Tara je ispričala da se vratila u svoje matično kazalište te da trenutno radi na velikom projektu. Špiček ju je pitao je li uvijek dobro raspoložena kada ide na probe, a ona je kroz smijeh odgovorila da to baš i nije uvijek slučaj. Kako se ispostavilo, slično je i kod Špičeka koji je i sam rekao da ne voli kuhati kada nije dobre volje. Kada nisam dobro raspoložen, ne želim kuhati. Napravimo sendviče ili nešto jer kada sam loše volje rijetko kada mi nešto dobro uspije", bio je iskren naš chef. No srećom, to ovoga puta nije bio slučaj jer je Špiček i ovoga puta pokazao svo svoje kulinarsko umijeće.

Zanimljiva kombinacija za pikantni umak

Prvo ćemo napraviti lagani bešamel", objasnio je Špiček. Na laganu vatru stavite S-BUDGET maslac da se polagano rastopi. Maslacu se doda S-BUDGET glatko brašno da se zaprži. Smjesa maslaca i brašna se zatim podlije S-BUDGET mlijekom, a pri kraju se dodaje Cheddar sir, pivo, S-BUDGET Estragon senf, Worcestershire umak i na kraju se začini sa soli i crvenom paprikom. Zvuči da imamo jako puno za raditi, ali zapravo nemamo. Sve je jako brzo", dodao je.

Uzbudljivo, još nikad nisam kuhala s pivom", komentirala je Tara, na što je Špiček objasnio da paše uz pržene krumpire i da Dok je Špiček pripremao bešamel, Tara je prvo naribala sir, a nakon toga oprala i ogulila krumpir pa ga je narezala na tanke ploške. Krumpir se potom treba oprati u hladnoj vodi, procijediti i ostaviti da još malo odstoji u čistoj i posoljenoj vodi. Za čips je bitno da se eliminira škrob kako bi bio hrskav", pojasnio je Špiček. Ma daj? To su ti bitni trikovi, ako mene pitaš", prokomentirala je Tara.

To te zbilja struka nauči. Kada radiš i isprobavaš, to su stvari koje zapamtiš za cijeli život", zaključio je Špiček. Prije pečenja, krumpir je potrebno dobro posušiti prije stavljanja u posudu napola napunjenu vrućim uljem.

Također, uvijek treba paziti na količinu krumpirića koja se stavlja peći kako krumpir ne bi 'iskakao' iz posude tijekom pečenja. "Da smo stavili duplo više krumpira, sada bi sve iskočilo van", objasnio je. Dodatno, Špiček je napomenuo da se na ovaj način može pripremiti i batat.se neće osjetiti pivo, ali daje jednu lijepu notu ovom umaku.