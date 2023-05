Trener Edo i Lara Peruško iz 'Života na vagi' imaju rješenje kako se dovesti u top-formu do ljeta!

Glavni partner projekta je Fitbit by Google, tvrtka specijalizirana za razvoj narukvica za fitness i povezane aplikacije, putem koje možete pratiti vitalne funkcije kao što su kvaliteta spavanja, broj otkucaja srca, razina stresa, aktivnost i ostale metrike koje nam pomažu da postignemo i održimo zdravlje. Uz podršku Fitbita, platforma Homefit by Edo omogućila je svima željnima promjena stručno vodstvo trenera fitnessa Ede Mehmedovića, a prvi krug treninga održao se u listopadu i studenome prošle godine te ostvario veliki uspjeh! Više od 90 posto korisnika prvog Homefit live stream programa i od 22. svibnja započnete s programom Homefit Summer body challenge by Edo!

„Programom Homefit by Edo željeli smo vidjeti možemo li stvoriti nešto konstruktivno i zanimljivo online. Prvi sam bio nevjerni Toma kad je riječ o takvim projektima, no Fitbit kao partner, RTL i ja udružili smo snage i napravili proizvod koji je polučio sjajan rezultat, ljudi su bili oduševljeni. Dobili smo toliko pozitivnih povratnih reakcija da smo jednostavno osjećali odgovornost da napravimo nastavak“, rekao je Edo.

Svim polaznicima vježbanja uvijek je najvažnije da vježbe budu pravilno izvedene, a trener Edo upravo je zato u svoj program uključio i kandidatkinju posljednje sezone 'Života na vagi' Laru Peruško. Lara i Edo vježbat će s vama, pomoći vam u određivanju ispravnog tempa i dinamike vježbanja, ali iznad svega, pružiti svima potrebnu motivaciju, podršku i ohrabrenje.

„Možemo reći da Fitbit uključuje treninge i edukativni dio zato što učimo osnovnoj biomehanici pokreta kroz svaku vježbu koju radimo. Neprestano naglašavam važnost kvalitetne izvedbe. Najvažnije mi je da ljudi kad završe ovaj program, budu zadovoljni s onim što su naučili i da poslije toga znaju pravilno vježbati. U svakoj vježbi pokušavam anatomski proći kroz svaku mišićnu skupinu da bismo vidjeli što je bitno u toj vježbi, što treba naglasiti. Ljudi jesu vizualni tipovi, ali stvara se razlika u kvaliteti ne samo kroz vizualni doživljaj nego i kroz auditivni - tako da Homefit ima podražaje za oba osjetila“, objasnio je Edo, a Lara dodala:

„Ispunio mi se san da sudjelujem u 'Životu na vagi'; bilo je mukotrpno, ali rezultati su tu. Samo kad se sjetim gdje sam sad, a gdje sam bila prije godinu dana… Kad je o prehrani riječ, sve jedem, ni u čemu se ne ograničavam, ali uvijek gledam da sam u kalorijskom deficitu. Počastim se svime što volim, ali sad znam kako to potrošiti! Super mi je vježbati s Edom, moram priznati da mi nedostaje Lividraga“, zaključuje Lara.

Program uključuje 21 trening, koji će se održavati svaki tjedan, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom! Treninzi će ići putem platforme www.homefit.hr, ali ako se iz nekog razloga ne uspijete uključiti na vrijeme, trening će biti dostupan u arhivi na samoj platformi. Program vježbanja sastavljen je od različitih metoda; od funkcionalnog treninga s vlastitom težinom preko strechinga i vježbi disanja do vježbi za trup i snagu/izdržljivost/ravnotežu.

Cilj je da se redovitim vježbanjem pod stručnim vodstvom usvoje nove navike i unaprijedi kvaliteta života svakog pojedinca. Umjesto klasičnog plana prehrane, svaka korisnica programa na dar dobiva knjigu Antonije Blaće #LjetoBezParea.

*cijena programa je 45 eura, a za prošlogodišnje kupce programa Homefit 30,00 eura!

**svim korisnicima treninzi ostaju dostupni narednih godinu dana