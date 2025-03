Tretmani za oblikovanje tijela zbog kojih se osjećate kao na wellnessu, a donose rezultate koje možete vidjeti i izmjeriti

Kod većine, nesavršenosti koje nas muče obično se pojavljuju u obliku suvišnih masnih naslaga na trbuhu, bokovima i bedrima, a tu je i redovito prisutna toliko nam svima omražena narančina kora, odnosno vidljivi celulit na kritičnim mjestima. Cilj nam je naravno svima isti, a to je čvrsta zategnuta koža, poboljšanje mišićnog tonusa i što manje vidljivog celulita.

"Znala sam što želim, a to je profesionalni pristup i učinkoviti tretmani najmodernijom opremom. Samim time, i za tretmane oblikovanja tijela je pravi izbor jer Sinteza Skin Clinic uz vrhunske stručnjake s područja kozmetologije u radu koristi suvremenu, neinvazivnu patentiranu tehnologiju i dokazano učinkovite, najmodernije uređaje", objasnila nam je Olja.

A kako to izgleda u praksi? S nama je Olja, 41-godišnjakinja koja je odlučila isprobati tretmane za oblikovanje tijela, konkretno tretmane za smanjenje masnih naslaga i zatezanja kože u Sinteza Skin Clinic .

"Već u samom predvorju Sinteza Skin Clinic poliklinike jasno je da ste u dobrim rukama. Interijer je uređen s mnogo ukusa, mnogo pažnje je posvećeno svakom detalju, a čim uđete dočekat će vas ljubazna djelatnica na recepciji koja će vam pomoći da se osjećate ugodno prije samog početka konzultacija", objašnjava naša sugovornica.

Personalizirani tretmani prilagođeni vašim željama i potrebama

"Ponudila me je kavom i vodom, ali nisam morala dugo čekati na svoj termin. Primila me vrlo ugodna i stručna kozmetologinja Maja koja me odvela u ordinaciju na konzultacije. Prvi korak je bio da sazna sve o mojim navikama, ali i tome što želim poboljšati na svojem tijelu", prepričava nam Olja.