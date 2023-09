Trofej namijenjen pobjedniku FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva stiže u Split

Ususret najiščekivanijem sportskom događaju, FIFA Svjetskom prvenstvu u nogometu, FIFA i Coca-Cola u Split dovode najpoznatiji nogometni simbol - FIFA World Cup trofej. Za sve navijače i ljubitelje nogometa, kao i one koji žele uživo vidjeti komadić sportske povijesti, trofej će biti izložen u subotu 17. rujna od 16 do 20 sati i u nedjelju 18. rujna od 10 do 18 sati u Hrvatskom domu na Prokurativama.