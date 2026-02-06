U novoj sezoni, chef Špiček nas opet podsjeća zašto se uvijek rado vraćamo domaćim okusima

Novo izdanje gastro specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR emitirat će se u subotu u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete pogledati u nedjelju u 11.50 sati

Omiljeni hrvatski chef Tomislav Špiček ponovno stupa na kulinarsku scenu u novom izdanju serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR. Kroz ovaj dobro poznati gastro specijal, Špiček i ovoga puta pokazuje kako od domaćih i provjerenih namirnica nastaju jela puna okusa, priče i tradicije. U svakoj epizodi pridružuju mu se zanimljivi gosti koji pričaju o vlastitim navikama, ukusima i najdražim jelima, ali i gastronomskim posebnostima krajeva iz kojih dolaze. Bez pretjerivanja, bez kompliciranja, baš onako kako se kuha u stvarnom životu.

U prvoj epizodi chefu Špičeku u kuhinji se pridružuje Marko Vargek, popularni RTL-ov TV voditelj, sportski novinar i urednik. Naš Marko je u svim kulinarskim zadacima koje mu je povjerio chef Špiček pristupio ozbiljno, ali s puno entuzijazma i dobre energije. Razgovor je tekao spontano: od toga što se kuha kod kuće i tko je glavni u kuhinji pa sve do malih, ali vrijednih kulinarskih tehnika koje često zaboravljamo, a čine veliku razliku u pripremi jela. Upravo ti praktični savjeti i nepretenciozan pristup ono su što ovaj serijal čini bliskim i primjenjivim u svakodnevici. Na meniju je bilo jedno tradicionalno jelo napravljeno na ponešto neuobičajen, moderan način sa zanimljivim i sastojcima i začinima koji mu daju poseban štih: gibanica s puretinom i tikvicama. U ovom receptu sastojci na prvi pogled djeluju jednostavno, no uz pravi redoslijed pripreme i pažljivo odabrane začine pretvaraju se u iznenađujuće bogat okus.

Kako će se naš Marko snaći u kuhinji, saznat ćemo uskoro, u prvoj epizodi nove sezone 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR' koja je na programu RTL-a već ove subote u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a, a reprizu možete uloviti u nedjelju u 11:50 sati. Vesela atmosfera, kvalitetne namirnice i neodoljivi recepti, ovo je gastro specijal koji ne smijete propustiti. A kako biste i vi, baš poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali svježe sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa. Dobar vam tek!

