Uručene su nagrade dječjim vrtićima i školi koji su oduševili svojim kreativnim radovima na natječaju A1...

Pčele igraju ključnu ulogu u formiranju i preživljavanju cijelih ekosustava – one oprašivanjem utječu na reprodukciju biljnih vrsta, stvarajući hranu za svoje buduće generacije, ali i za sve ostale životinjske vrste u prirodi. Solitarne pčele najčešće su vrste pčela - one žive u košnicama, ne roje se, nemaju maticu, niti radilice te sve rade same. Zbog takvog načina života jedna solitarna pčela oprašuje jednako efikasno kao 120 medonosnih pčela i posebno su važne na području gradova, gdje upravo one prevladavaju.