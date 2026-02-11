USUSRET VALENTINOVU: Tko je vaš +1? Odgovori Zagrepčana će vas iznenaditi!

Poznati po opuštenom stilu i iskrenim razgovorima, članovi 3Soma s mikrofonom u ruci krenuli su u svoje omiljeno terensko istraživanje: ispitivanje javnog mišljenja. Tema ovog puta bio je Dan zaljubljenih, u sklopu Barcaffè Capuccino Valentinovo kampanje koja je posvećena svim +1 osobama s kojima dijelimo male, svakodnevne rituale, poput kave.
Tko je tvoj +1
Na pitanje tko im je najdraža osoba za Valentinovo, Zagrepčani su bili neočekivano iskreni. Ljubav, pokazalo se, ne poznaje granice, a Valentinovo ne mora biti isključivo za romantične partnere.
"Moja mama," rekli su mnogi, "jer uvijek zna kako mi popraviti dan." Drugi su spominjali prijatelje, braću i sestre, pa čak i kućne ljubimce, jer pravi +1 izgleda može biti svatko tko nam dan učini posebnim.
Osim toga Zagrepčani su u videu otkrili koji je mali znak pažnje za njih jako bitan i je li Valentinovo samo za zaljubljene ili za sve koji se vole.
Ako još niste odlučili kako provesti Valentinovo
Za one koji još razmišljaju kako provesti najromantičniji dan u godini, Barcaffè predlaže jednostavno i slatko rješenje. Od petka, 13., do nedjelje 15. veljače, u odabranim kafićima diljem Hrvatske, uz narudžbu jednog Barcaffè cappuccina, drugi dolazi gratis.
Savršen način da Valentinovo provedete sa svojim omiljenim +1, uz kremasti cappuccino i podsjetnik da lijepe trenutke uvijek vrijedi dijeliti.
Popis kafića pronađite ovdje.