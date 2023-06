Vege roštilj s emulzijom od limete i meda

Vrijeme je za novu epizodu 'BBQ majstorija sa Špičekom by SPAR' u kojoj slavni zagorski chef Tomislav Špiček gledateljima otkriva sve tajne vrhunskog roštiljanja.

Sve smo bliže ljetu, a samim time već neko vrijeme traje sezona druženja na otvorenom. Mnogi ne mogu zamisliti takva druženja bez roštiljanja. No, iako možda izgleda jednostavno, postati pravi roštilj majstor nije nimalo lak zadatak.

Sve tajne roštilja zato zna chef Tomislav Špiček. I dok za neke roštilj primarno znači savršeno pripremljeno meso, na roštilju možete pripremati puno više namirnica. Upravo zato u novoj epizodi 'BBQ majstorija by SPAR' Tomislav Špiček odlučio je napraviti vrhunski roštilj za sve vegetarijance, ali i one koji jednostavno žele bezmesni obrok u svojoj prehrani. I sve to naravno sa SPAR Veggie linijom proizvoda, koja je doista bogata.

U liniji SPAR Veggie možete birati proizvode koji ne sadrže sastojke životinjskog podrijetla.

Glavne karakteristike i prednosti proizvoda iz linije SPAR Veggie svakako su: bezmesnost, jednostavna priprema i bogata ponuda.

Iako je linija SPAR Veggie osmišljena za vegane i vegetarijance, istodobno nudi jednostavna bezmesna jela i za sve one koji u svoju prehranu žele uvrstiti kvalitetan bezmesni obrok.

vege program SPAR Veggie: burgeri od graha i špinata

vege tartar SPAR Veggie

„Danas ćemo se baviti vege programom SPARA jer moj gost je Mario Vekić, poznati sportaš“, objasnio je slavni chef na početku nove epizode. Mario obožava zdravu hranu i pazi što jede pa se posebno razveselio mogućnosti kuhanja, kako kaže, „s najboljim chefom“.

Špiček je Mariu objasnio kako će on biti zadužen za poseban dresing koji će odlično nadopuniti vege rošitlj koji je odlučio pripremiti.

„Radit ćemo šparoge, shiitake gljive, čak dvije vrste vege pljeskavica, ali i dimljeni tofu“, najavio je Špiček.

Recepte za jela koja su Tomislav i Mario zajedno napravili potražite u nastavku.

VEGE PROGRAM + POVRĆE

vege program Spara: burgeri od graha i špinata

vege tartar od Spara

4 komada cikorije salate

500 g svježih šparoga

300 g shitaake gljiva

1 jušna žlica meda

2 limete

100 ml maslinovog ulja

Sol, papar

Dimljeni tofu

Cikoriju prerežite na pola, pouljite i posolite. Šparogama odstranite tvrde dijelove te ih lagano posolite i pouljite. Shitaake gljivama odstranite stručak te ih lagano pouljite i posolite. Stavite peći na grill. Tofu i vege burgere od graha i špinata pouljite i stavite na roštilj. Kada je gotovo, stavite na pladanj za serviranje. Prelijte emulzijom od limete, meda i maslinovog ulja. Po potrebi još lagano posolite i popaprite.

Sve što vam je potrebno za pripremu savršeno sočnih burgera, ali i raznih drugih slasnih delicija s roštilja možete pronaći u pojedinim poslovnicama. Robna marka SPAR Barbecue nudi bogati izbor različitih roštilja, pa tako ovdje možete pronaći sve vrste roštilja, od klasičnih roštilja na ugljen, plinskih roštilja, pa sve do električnih roštilja. U okviru robne marke SPAR Barbecue u ponudi je i sav dodatni pribor za opušteno roštiljanje, od praktičnih posuda za pripremu povrća na roštilju i silikonskih posuda i zaštitnih rukavica koje koristi i naš chef Špiček, pa sve do hvataljki, kutija i daski za dimljenje i seta za pečenje pizze na grillu.

