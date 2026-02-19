Veliki servis bez velikog troška

Ne škripi, ne svijetli lampica i često "radi" sve do trenutka kad više ne radi ništa. Zašto je to bitno? Zato što se set razvoda troši i stari čak i ako ne radite puno kilometara. Gumeni i tekstilni dijelovi s vremenom degradiraju, a pucanje razvoda često znači – ozbiljna i skupa oštećenja motora.

Upravo zato je dobra vijest da su ovlašteni servisi Peugeot i Citroën pokrenuli akciju: –30 % popusta na dijelove seta razvoda, i to do 27. ožujka 2026.

Savjet je jednostavan: provjerite servisni interval za svoj motor i nemojte čekati zadnji trenutak. Prilikom zamjene seta razvoda preporučuje se istovremeno zamijeniti i pumpu vode, jer se time produžuje vijek trajanja kompletnog sustava, izbjegavaju dodatni zahvati te smanjuju ukupni troškovi servisa.

Za članove kluba vjernosti ovo je idealna prilika da odrade jedan od najvažnijih servisa na motoru – povoljnije i bez stresa.