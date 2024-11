Veliki test: Zamolili smo troje ljudi koji su svaki dan u teretani da probaju nove proteinske napitke; kažu da bi ih pili svaki dan

Ivan Legradi 29-godišnjak je iz Slavonskog Broda koji ispušni ventil nakon uredskog posla nalazi u teretani. Prije toga se rekreativno bavio crossfitom, a onda je prešao na vježbanje sa spravama.



Moji treninzi su podijeljeni po segmentima mišića tako da pogađaju određene dijelove tijela i zbog toga mi je bitno da u tjednu odradim barem tri do četiri treninga", objašnjava.



Kaže da pazi na ono što jede tijekom dana te si planira obroke, ali inače nije sklon dodacima prehrani. "U mojoj dnevnoj rutini kombiniram samo kreatin i proteinske shakeove. Kad pri ruci nemam protein u prahu, volim posegnuti za gotovim napitcima iz trgovine, ali do sada nisam bi previše sklon takvim shakeovima jer su puni šećera i teško mi sjedaju na želudac", priznao je te dodao kako ga je razveselilo što se napokon pojavio z bregov Polleo Whey Protein, napitak obogaćen whey proteinom.



"Najviše me zanimalo hoće li pasati mojoj dnevnoj rutini kao zamjena za protein u prahu", objasnio je.

"Okus vanilije me podsjeća na fine 'z bregov pudinge, a čokolada na čokoladno mlijeko iako su bez laktoze. Osim toga, imaju i benefit za nas koji često treniramo. Tekstura napitaka je izrazito lagana, što je razlika u odnosu na već poznate proizvode na tržištu koji znaju biti gusti i teški za piti. Ono što je meni najvažnije od svega je to da ne izazivaju osjećaj nadutosti i težine u želucu pa ih mogu piti u bilo koje doba dana bez posljedica", objasnio je te dodao kako malu prednost daje vaniliji u odnosu na čokoladu.

