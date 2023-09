Veliko planinarsko događanje u listopadu stiže u hrvatsku metropolu

Vikend izleti u planine u potrazi za svježim zrakom, mirom i netaknutom prirodom jedan su od najčešćih načina opuštanja i odmora stanovnika velikih gradova, a takva je situacija i sa Zagrepčanima koji nerijetko kraj tjedna provode na obroncima neke od obližnjih planina. Odlazak u prirodu savršena je prilika za odmak od svakodnevice koja vrlo često robuje brojnim obvezama i navikama, a dani se provode uz kompjutere, u automobilima, pripremama za vrtić i školu...

Svi oni koji žele iskusiti nešto novo, testirati vlastite granice i osvijestiti što nam priroda daje, a pritom ujedno uživati na planini, od 28. do 30. listopada 2022. mogu sudjelovati na HIGHLANDER Medvednica. To je prvi put da će se ovo planinarsko događanje održati na Medvednici, smještenoj na sjevernom dijelu Zagreba, ali je ujedno i drugo HIGHLANDER događanje u Hrvatskoj – prvo je HIGHLANDER Velebit koji će se održavati od 25. do 30. kolovoza.

"Ovo je prvi HIGHLANDER događaj organiziran na planini koja se uzdiže iznad glavnog grada, a ruta prati transverzalu Medvednice koja je prepuna prirodnih dragulja poput slapa Sopot i jezerca Kraljičin Zdenac koji oživljavaju dubokim bojama jeseni. Atraktivnost lokacije, odlično održavana planinarska infrastruktura, dobra gastro-ponuda te blizina grada – čime olakšavamo sudionicima dolazak na događaj i smanjujemo njihov ugljični otisak – uvelike su utjecale na izbor Medvednice kao najnovije lokacije ovog planinarskog festivala", rekao je HIGHLANDER CEO Jurica Barać.

Sudionici će se moći prijaviti za HIGHLANDER 55, odnosno rutu u dužini od 59 kilometara čiji će start biti Susedgrad, a cilj Sesvete te će trajati tri dana. Sudionici će kroz predloženu dionicu prolaziti kroz četiri kontrolne točke, odnosno Planinarski vrh Kameni svati, Planinarsko sklonište Falat, Sljeme - otkud se pruža idiličan pogled na metropolu te Planinarski dom Lipa-Rog.

Cilj HIGHLANDER-a koji se s Velebita proširio u 17 zemalja svijeta je promicanje zdravog načina života, poticanje na fizičku aktivnost, rušenje mentalnih barijera kao i promocija planinarskog turizma koji dobiva sve veću ulogu u turističkim ponudama brojnih destinacija. Uz to, HIGHLANDER promiče Leave No Trace te Erase The Trace filozofiju, odnosno brigu o prirodi gdje se sudionicima nalaže da ne ostavljaju ništa za sobom u prirodi, ali i da pokupe smeće koje pronađu putem te da se razmišljaju o nasljeđu koje ostavljaju generacijama koje dolaze.

HIGHLANDER Medvednica savršena je prilika za ostaviti užurbani radni tjedan iza sebe te za uživanje u prirodi koja nam je vrlo često u neposrednoj blizini, a ne koristimo je na najbolji mogući način. Ovo planinarsko događanje ujedno je i pravi mamac za sve ljubitelje hajkanja – kombinacija biciklizma i planinarenja – da se okušaju u novom izazovu, a Sljeme je idealna kulisa za stanovnike Zagreba i okolice da iskušaju vlastite granice na domaćem terenu. Tri dana u planinama u društvu zaljubljenika u planine i avanture iznjedrit će iskustvo koje se pamti za cijeli život.

Više informacija na: https://highlanderadventure.com/medvednica/hr