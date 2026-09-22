Vjerojatno najbolji zajedno: Carlsberg i HDO žele da se pobjede hrvatskih gluhih sportaša čuju puno dalje

icon-expand icon-close icon-close Promo FOTO: Promo

Postoje sportske pobjede koje obiđu naslovnice i one koje, unatoč iznimnim rezultatima, ne dobiju pažnju koju zaslužuju. Među njima su i uspjesi hrvatskih gluhih sportaša – ljudi koji godinama pomiču vlastite granice, osvajaju medalje i predstavljaju Hrvatsku na najvećim svjetskim sportskim natjecanjima, često daleko od očiju šire javnosti. Upravo njihova priča u središtu je novog partnerstva Carlsberga i Hrvatskog deflimpijskog odbora (HDO), pokrenutog s ciljem da se uspjesi gluhih sportaša približe široj javnosti, njihove priče učine vidljivijima, a vrijednosti koje sport nosi, zajedništvo, ustrajnost i međusobna podrška, dodatno istaknu. Upravo zato kampanja priču o njihovim uspjesima donosi na jeziku koji je njima prirodan, znakovnom jeziku.

icon-expand Promo FOTO: Promo

Sport kao jezik koji ne treba prijevod

Sport povezuje ljude i onda kada ne dijele isti jezik. Upravo je zato središnja poruka kampanje Vjerojatno najbolji zajedno", koja se naslanja na poznati Carlsbergov tagline Probably the best beer in the world", ali mu u ovoj priči daje novo značenje. Vjerojatno najbolji zajedno" govori o partnerstvu Carlsberga i HDO-a, ali prije svega o sportašima koji zajedno grade zajednicu, podržavaju jedni druge i svojim rezultatima pokazuju koliko se može postići kada se vjeruje u sebe i kada postoji podrška. Posebnu simboliku nosi činjenica da se kampanja temelji na znakovnom jeziku, ne samo kao načinu komunikacije, već kao jeziku kroz koji se priča o sportu, emociji, borbi i pobjedi. Cilj nije samo prevesti priču gluhih sportaša, već je ispričati na jeziku koji im je prirodan i u kojem se mogu prepoznati. Na taj način komunikacija se ne prilagođava publici samo da bi joj bila razumljivija, već se publici otvara prostor da upozna sportaše iz njihove perspektive.

icon-expand Promo FOTO: Promo

Takav pristup nadovezuje se i na Carlsbergove globalne inicijative u sportu. Ranije ove godine Carlsberg je kroz kampanju Signs of Unity", u suradnji s Liverpool FC-jem i British Deaf Associationom, znakovni jezik stavio u samo središte nogometnog iskustva, omogućivši gluhim i nagluhim navijačima da budu dio zajedničkog trenutka na Anfieldu. Kampanja je pokazala kako sport može postati još snažniji kada se uklone barijere i kada svi mogu sudjelovati u njegovim najvažnijim trenucima. I upravo se ta ideja sada nastavlja i u Hrvatskoj – kroz priče sportaša koji svojim rezultatima pokazuju da ono što nas povezuje nije način na koji čujemo, već ono što zajedno možemo postići. Najljepše sportske priče često nisu samo one koje govore o pobjedama, već o ljudima koji stoje iza njih. O sportašima koji svakodnevno pomiču vlastite granice, podržavaju jedni druge i svojim primjerom inspiriraju zajednicu. Upravo zato smo željeli da ova suradnja ne govori prvenstveno o nama kao brendu, već o njima i vrijednostima koje predstavljaju. Poruka 'Vjerojatno najbolji zajedno' u ovoj priči govori o ljudima koji svojim trudom, predanošću i sportskim duhom svakodnevno pokazuju što znači biti najbolji", istaknula je Marija Vagner Šušnjara, Brand Manager Premium Category.

icon-expand Promo FOTO: Promo

Sport nas uči da se najveći uspjesi grade zajedno. Bez obzira na sport, disciplinu ili način komunikacije, ono što nas povezuje su zajednički ciljevi, međusobno poštovanje i podrška. Drago nam je što je Carlsberg prepoznao upravo tu vrijednost. Ovo partnerstvo prilika je da priče naših sportaša dođu do šire publike i da se vidi koliko su njihovi rezultati, ali i njihov put do njih, vrijedni pažnje", poručio je Ante Plećaš, marketing direktor Hrvatskog deflimpijskog odbora.

Kampanja koja priču sportaša stavlja u prvi plan

Partnerstvo će biti predstavljeno tijekom Međunarodnog tjedna gluhih, od 19. do 27. rujna, kroz video kampanju i niz kraćih sadržaja na društvenim mrežama Carlsberga i HDO-a. U središtu videa nalaze se Anja Okreša, Kristijan Živković i Josip Jakovljević, hrvatski predstavnici u atletici, rukometu i futsalu koji kroz svoje priče i sportske uspjehe publici približavaju svijet gluhih sportaša i vrijednosti koje ih pokreću.

icon-expand Promo FOTO: Promo