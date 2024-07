Vodeći fotografski pametni telefon- Huawei Pura 70 Ultra dostupan je na lokalnom tržištu

Početak nove ere fotografiranja

Huawei Pura 70 Ultra pomiče granice inovativnom strukturom pop - out kamere koja može izdržati 300.000 puta izvlačenja i nudi otpornost na vodu do 2 metra sa svojim IP68 standardima. Opcija Ultra Speed Snapshot omogućava snimanje fotografija obasjanih svjetlom zahvaljujući glavnoj kameri s promjenjivim otvorom blende od F1.4 do F4.0 i velikim 1/1.3-inčnim senzorom koji maksimizira unos svjetla. Ultra Lighting Pop-out kamera s izvlačnom lećom i masivnim 1-inčnim senzorom pruža izvanredne rezultate u različitim uvjetima osvjetljenja. Opcija Ultra Lighting otkriva makro telefoto kameru, opremljenu otvorom blende F2.1 i 35x makro zumom. S mogućnošću fotografiranja s minimalne udaljenosti od samo 5 cm, i zahvaljujući velikom otvoru blende F2.1, prikazuje detalje koji su inače nevidljivi, čak i u slabim svjetlosnim uvjetima. Uz izvrsnu AIS tehnologiju, omogućene su jasne fotografije bez obzira na to jesu li snimljene u pokretu ili mirujući.