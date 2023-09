VolonterOSi završili edukaciju stjecanja vještina i znanja za organizaciju nadolazećeg 23. Pannonian...

Do 23. izdanja Pannonian Challengea ostalo je još malo vremena, a atmosfera je sve užarenija i sve spremnija za sportaše i posjetitelje koji će od 15. do 19. lipnja boraviti u Osijeku, na lijevoj obali Drave. Osim organizatora te ostale tehničke i produkcijske ekipe velik doprinos festivalu daju i volonteri bez kojih Pannonian Challenge zasigurno ne bi bio to što jest. Volonteri, koji se popularno nazivaju VolonterOSi, svake godine sve više i strastvenije pristupaju aktivnostima na festivalu i predstavljaju iznimno važnu logističku, ali prije svega pokretačku energiju samog događanja.



Kako bi bili što bolje pripremljeni za izazovne organizacijske i tehničke zadatke koji ih očekuju, VolonterOsi su 21. i 22. svibnja sudjelovali na neformalnim radionicama za volontere, takozvanim NFE treninzima, koje su održani u sklopu Erasmus+ Sport projekta Urban Sport and Culture Volunteers čiji je nositelj udruga Pannonian. Riječ je o zadnjoj od tri radionice koje su se gradacijski nastavljale jedna na drugu kroz protekle godine, odnosno krenulo se od NOOB razine, prešlo na PRO, a finalna razina do koje su volonteri stigli na zadnjoj radionici je GOD. U sklopu ovogodišnje radionice na kojoj su se okupili volonteri koji su u programu već dvije godine, ali isto tako i novi volonteri, zadatak je bio samostalno osmisliti organizaciju Pannonian Challenge . Cilj svih održanih radionica je omogućiti volonterima stjecanje novih vještina na zabavan način kroz igre i kreativni grupni rad, a potom osigurati da u praksi volontirajući na Pannonianu primjene naučeno te tako još više unaprijede svoja znanja.