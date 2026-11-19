Jesen je idealno vrijeme za osvježenje garderobe i pronalazak novih modnih favorita koji će obilježiti sezonu. Upravo zato XYZ predstavlja Special Prices Edit – pažljivo odabranu selekciju jesenskih komada koji povezuju aktualne modne trendove, suvremeni dizajn i bezvremenski stil, a sada su dostupni uz 30% popusta .

Bilo da tražite komade za svakodnevne kombinacije, poslovne prilike ili posebne trenutke, u XYZ ponudi možete pronaći modne favorite koji se lako uklapaju u različite stilove i prilike. Naglasak je na promišljenim odabirima, kvalitetnom dizajnu i komadima koji ne ovise o prolaznim trendovima, već ostaju relevantni i nakon završetka sezone.

U ponudi su modni komadi za žene i muškarce, od odjevnih kombinacija koje prate aktualne sezonske trendove do svestranih komada idealnih za svakodnevne i nešto posebnije prilike. Izbor uključuje i modne dodatke koji zaokružuju svaki look, kao i obuću poput čizama, nezaobilaznih u jesenskoj garderobi.

Među brendovima koje okuplja XYZ nalaze se i Emporio Armani, Kate Spade, Sandro, Maje, Antony Morato i AllSaints , čiji različiti modni izričaji nude inspiraciju za kreiranje osobnog stila – od elegantnih i profinjenih kombinacija do opuštenijih, urbanih lookova.

Special Prices Edit donosi priliku da omiljene modne komade odaberete po povoljnijim cijenama i pritom garderobu obogatite stilskim izborima u kojima ćete uživati tijekom jesenskih dana.

Special Prices ponuda s 30% popusta dostupna je u XYZ trgovinama u Zagrebu (Arena Centar) i Splitu (City Center one), kao i online putem XYZ webshopa i mobilne aplikacije.

Otkrijte jesenske favorite i pronađite svoje nove modne adute uz posebne cijene u XYZ-u.