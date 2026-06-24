XYZ donosi ljetni odabir premium mode: do 30 % popusta na odabrane artikle

Vrijeme je za ulaganje u bezvremenske komade i luksuzne modne dodatke iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026.

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Ljubitelji premium mode i pažljivo kuriranih kolekcija imaju novi razlog za shopping. Koncept trgovina XYZ pripremio je akciju Special Prices, u sklopu koje su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do 30 %.

icon-expand XYZ FOTO: Promo

icon-expand XYZ FOTO: Promo

Prepoznat po jedinstvenom spoju luksuza, suvremenih trendova i vrhunske kvalitete, XYZ već godinama predstavlja nezaobilaznu destinaciju za sve koji modu doživljavaju kao osobni izraz i ulaganje u bezvremenski stil. U ponudi se nalaze pažljivo odabrani komadi renomiranih međunarodnih brendova – od elegantnih odijela i sofisticiranih haljina do premium obuće, torbi i modnih dodataka koji svaku kombinaciju podižu na višu razinu.

icon-expand XYZ FOTO: Promo

icon-expand XYZ FOTO: Promo

Aktualna kolekcija proljeće/ljeto 2026. inspirirana je opuštenom mediteranskom estetikom i modernom elegancijom, donoseći prozračne siluete, prirodne materijale i neutralne tonove, uz neizostavne modne akcente koji će obilježiti sezonu. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu izrade i dizajn koji nadilazi prolazne trendove, stvarajući komade kojima se vraćamo iz sezone u sezonu. U bogatom portfelju XYZ-a dostupni su komadi nekih od najpoželjnijih svjetskih modnih kuća, među kojima se ističu Emporio Armani, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Boss, Joop!, Sandro, Saint Barth, Zadig & Voltaire i brojni drugi potvrđujući još jednom status XYZ-a kao jedne od vodećih regionalnih premium modnih destinacija.

icon-expand XYZ FOTO: Promo

icon-expand XYZ FOTO: Promo