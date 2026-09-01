XYZ Secret Dinner: večer u kojoj su se susreli moda, lifestyle, real estate i istarska estetika

XYZ Croatia okupio je poznata imena domaće modne, kreativne i lifestyle scene, uz Eurovillu, Auru i D'Orangerie kao partnere večeri koja je spojila različite svjetove – od mode i premium nekretnina do dizajna prostora, istarskih okusa i dobrog društva.

icon-expand icon-close icon-close XYZ Secret Dinner FOTO: Promo

Postoje ljetne večeri koje završe zajedno sa zalaskom sunca, a postoje one koje ostanu u sjećanju po atmosferi, ljudima i osjećaju da se baš tada, na baš tom mjestu, dogodilo nešto posebno. Jedna takva večer održana je u D'Orangerieju u Funtani, u blizini Poreča, gdje je XYZ Croatia, premium lifestyle i modna shopping destinacija u sklopu Fashion Companyja, okupio odabrano društvo na posebnom XYZ Secret Dinneru.

icon-expand Jelena Perić FOTO: Promo

U ambijentu koji prirodno spaja elegantan interijer, prostranu garden zonu i istarski mediteranski karakter, večer je okupila neka od najzanimljivijih imena domaće modne, kreativne, glazbene i lifestyle scene. Među gostima su bili Tatjana Dragović, Vlaho Arbulić, ToMa, Ivana Mišćević, Jelena Perić, Paula Sikirić, Isabella Rakonić, Anja Dujaković, Boris Ružić, Petar Trbović, Nikolina Vrekić, Ivana Pirizović i brojni drugi gosti.

icon-expand Anja Dujaković, Paula Sikirić, Ivana Pirizović, Ivana Mišković, Jelena Perić FOTO: Promo

Kada se različiti svjetovi susretnu za istim stolom

Posebnost XYZ Secret Dinnera bila je i u partnerima koji su večeri dali svoj potpis. Eurovilla, Destilerija Aura i D'Orangerie dolaze iz različitih područja, no povezuje ih isti senzibilitet prema kvaliteti, estetici i iskustvu. Upravo je taj spoj različitih svjetova stvorio atmosferu večeri – moda i lifestyle susreli su se s premium nekretninama, dizajnom prostora, istarskim okusima i idejom suvremenog načina života.

icon-expand ToMa FOTO: Promo

Eurovilla – više od adrese

Kao jedan od vodećih hrvatskih brendova u segmentu premium nekretnina, Eurovilla se prirodno uklopila u koncept Secret Dinnera. Jer nekretnina danas nije samo adresa, već odraz načina života, osobnog stila i vrijednosti koje biramo. Partnerstvo s XYZ-om tako je spojilo modu, dizajn i arhitekturu u zajedničkoj priči o estetici, kvaliteti i suvremenom lifestyleu. Baš kao što odjeća govori o tome tko smo, i prostor u kojem živimo govori o tome kako želimo živjeti.

icon-expand Nikolina Vrekić, Ivana Mišković FOTO: Promo

D'Orangerie – prostor koji postaje dio priče

D'Orangerie u Funtani ekskluzivna je lokacija za privatna i poslovna događanja, prepoznatljiva po spoju elegantnog interijera i prostrane vrtne zone, koja se lako prilagođava različitim konceptima. Za XYZ Secret Dinner bio je više od mjesta održavanja. Upravo su se ovdje moda, dizajn, ljudi i istarski ambijent prirodno spojili u jedinstveno iskustvo.

icon-expand Anja Dujaković FOTO: Promo

Aura – okus Istre u svakom detalju

Istarski karakter večeri dodatno je naglasila Destilerija Aura svojim signature koktelima pripremljenima od najnagrađivanijih proizvoda. Autentični lokalni okusi i craft pristup savršeno su se uklopili u atmosferu kasnog ljeta uz more. Eurovilla, D'Orangerie i Aura svaki su na svoj način pridonijeli događanju te zajedno stvorili skladnu priču o estetici, kvaliteti i istarskom načinu života.

icon-expand Tatjana Dragović, Vlaho Arbulić FOTO: Promo

Više od mode