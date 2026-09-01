XYZ Secret Dinner: večer u kojoj su se susreli moda, lifestyle, real estate i istarska estetika

Postoje ljetne večeri koje završe zajedno sa zalaskom sunca, a postoje one koje ostanu u sjećanju po atmosferi, ljudima i osjećaju da se baš tada, na baš tom mjestu, dogodilo nešto posebno. Jedna takva večer održana je u D'Orangerieju u Funtani, u blizini Poreča, gdje je XYZ Croatia, premium lifestyle i modna shopping destinacija u sklopu Fashion Companyja, okupio odabrano društvo na posebnom XYZ Secret Dinneru.
U ambijentu koji prirodno spaja elegantan interijer, prostranu garden zonu i istarski mediteranski karakter, večer je okupila neka od najzanimljivijih imena domaće modne, kreativne, glazbene i lifestyle scene. Među gostima su bili Tatjana Dragović, Vlaho Arbulić, ToMa, Ivana Mišćević, Jelena Perić, Paula Sikirić, Isabella Rakonić, Anja Dujaković, Boris Ružić, Petar Trbović, Nikolina Vrekić, Ivana Pirizović i brojni drugi gosti.
Kada se različiti svjetovi susretnu za istim stolom
Posebnost XYZ Secret Dinnera bila je i u partnerima koji su večeri dali svoj potpis. Eurovilla, Destilerija Aura i D'Orangerie dolaze iz različitih područja, no povezuje ih isti senzibilitet prema kvaliteti, estetici i iskustvu.
Upravo je taj spoj različitih svjetova stvorio atmosferu večeri – moda i lifestyle susreli su se s premium nekretninama, dizajnom prostora, istarskim okusima i idejom suvremenog načina života.
Eurovilla – više od adrese
Kao jedan od vodećih hrvatskih brendova u segmentu premium nekretnina, Eurovilla se prirodno uklopila u koncept Secret Dinnera. Jer nekretnina danas nije samo adresa, već odraz načina života, osobnog stila i vrijednosti koje biramo.
Partnerstvo s XYZ-om tako je spojilo modu, dizajn i arhitekturu u zajedničkoj priči o estetici, kvaliteti i suvremenom lifestyleu. Baš kao što odjeća govori o tome tko smo, i prostor u kojem živimo govori o tome kako želimo živjeti.
D'Orangerie – prostor koji postaje dio priče
D'Orangerie u Funtani ekskluzivna je lokacija za privatna i poslovna događanja, prepoznatljiva po spoju elegantnog interijera i prostrane vrtne zone, koja se lako prilagođava različitim konceptima.
Za XYZ Secret Dinner bio je više od mjesta održavanja. Upravo su se ovdje moda, dizajn, ljudi i istarski ambijent prirodno spojili u jedinstveno iskustvo.
Aura – okus Istre u svakom detalju
Istarski karakter večeri dodatno je naglasila Destilerija Aura svojim signature koktelima pripremljenima od najnagrađivanijih proizvoda. Autentični lokalni okusi i craft pristup savršeno su se uklopili u atmosferu kasnog ljeta uz more.
Eurovilla, D'Orangerie i Aura svaki su na svoj način pridonijeli događanju te zajedno stvorili skladnu priču o estetici, kvaliteti i istarskom načinu života.
Više od mode
XYZ Croatia posljednjih godina svoju modnu priču širi prema lifestyleu, povezujući modu s dizajnom, kulturom, gastronomijom i putovanjima. Upravo u spoju pažljivo odabranih partnera, odlične atmosfere i istarskog ambijenta krije se posebnost večeri koja će se dugo pamtiti.