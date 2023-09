Za ključni shopping vikend u godini svi ste pozvani na rođendan s brojnim poklonima i iznenađenjima!

Stoga, kako bi vam ovaj ključni shopping vikend u godini, 26. i 27. kolovoza, označio novi početak sa što manje stresa, zagrebački Z Centar pobrinuo se za jedinstvenu zabavu s nevjerojatno atraktivnom ponudom. No krenimo redom.

BESPLATNE RADIONICE, PREDSTAVE I NATJECANJA ZA NAJMLAĐE

U subotu i nedjelju od 10 do 14 sati u prizemlju Z Centra odvijat će se zabavne i besplatne MiniPolis aktivnosti. Osim kreativnih radionica za djecu tijekom kojih će se dijeliti razne nagrade, najatraktivnije događanje i ujedno prvo takvo u Hrvatskoj, bit će natjecanje u pedaliranju. Da nam je prije nekoliko godina netko rekao da će jedan trgovački centar imati mini bazen za posjetitelje u kojemu će se moći voziti pedaline ne bismo mu vjerovali. No ne samo da je istina, već će u MiniPool Pedal Race-u uz predočenje računa u minimalnom iznosu od petnaest eura moći sudjelovati gotovo svi: maksimalna težina koju može podnijeti jedna pedalina iznosi čak 70 kilograma. Osim natjecanja u pedaliranju, za najmlađe će biti prikazana i interaktivno - edukativna predstava 'Dan u laboratoriju malog znanstvenika' koju je režirao Miro Čabraja. Prikazivat će se u nedjelju od 16 do 16:45 sati nakon čega sve do 17:45 sati slijede radionice za djecu naslova 'Mali ljigavac' i 'Gigantski balon'.