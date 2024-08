ZADAR KAO EPICENTAR DOBRE ZABAVE – SUNSET IN A GLASS EVENT I POPULARNI THE SHAPESIFTERS PRIPREMILI SPEKTAKL

Sunset in a glass 2

Iako je ljeto u punom zamahu, ono što svakako ne nedostaju su zabave na otvorenom. Upravo ove najpoznatije, s najdivnijim pogledom, i ovoga puta odvile su se pod već dobro znanom organizacijom Sunset in a glass eventa. Naime, britanska house zvijezda The Shapesifters zaraznom je energijom već tradicionalno dobar event Sunset in a glass, pretvorio u pravi spektakl. Odlična sinergija popularnog eventa na lokaciji s najdivnijim pogledom na jadransku obalu i neodoljiv zalazak sunca te modernog sounda, bili su idealna uvertira za nadolazeće vruće ljetne večeri, a zadarsku je publika bila i više nego oduševljena.