Zašto su sokovi od hladno prešanog voća i povrća zdraviji? Otkrijte tajnu nutrijenata!

Prošlog ljeta sam otkrila hladno prešane sokove na Juicefast stranici i moram priznati – postala sam ovisna! Prvo što me privuklo bili su njihovi popularni detox sokovi, ali sam brzo shvatila da tu ima još puno više.

E sad, sigurno se pitate – što je to tako posebno kod tih hladno prešanih sokova? Zašto svi o njima pričaju? I vrijede li stvarno više od onih običnih koje kupujemo u trgovini?

Ono što trgovački lanci ne žele da znate

Vitamini, minerali, enzimi... sve to zvuči super, ali što to zapravo znači za nas? Evo kako bih ja to objasnila:

Zamislite da imate dvije jabuke. Jednu polako i nježno prešate, a drugu izmiksate brzim miksereom koji se zagrije. Prva jabuka zadržava sve one "žive" dijelove – enzime koji pomažu probavi, vitamin C koji jača imunitet, antioksidanse koji se bore protiv starenja... Druga jabuka? Mnogo toga je izgubljeno zbog topline i oksidacije.

Probava i zašto je bitno dati odmor vašem tijelu

Tko bi rekao da naše tijelo troši toliko energije samo na probavu? Kad pojedemo jabuku, tijelo mora raditi da razgradi vlakna i izvuče hranjive tvari. Kod soka, taj posao je već napola obavljen.

Meni su sokovi bili spas kad sam imala problema s probavom. Živi enzimi u hladno prešanim sokovima pomažu našem tijelu da lakše i brže probavi druge hranjive tvari. To je kao da imate malu vojsku pomagača u želucu!

Detoks – istina ili mit?

Kad god čujem riječ "detoks", pomalo sam skeptična. Ali nakon istraživanja, shvatila sam da naše tijelo stvarno ima sustave za detoksikaciju – jetru i bubrege. I oni, kao i mi, ponekad trebaju podršku.

Detox sokovi koje sam također probala na Juicefastu sadrže kombinacije namirnica koje podržavaju rad tih organa. Zeleno lisnato povrće ima klorofil koji čisti krv, citrusi pomažu jetri, đumbir smanjuje upale... sve to zajedno daje tijelu alate da bolje obavlja svoj prirodni posao čišćenja.

Nakon trodnevne kure prošli mjesec, osjetila sam razliku u energiji i bistroći uma. Nije to bila neka čarobna transformacija, ali definitivno sam se osjećala bolje.