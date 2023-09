Znamo što je zajedničko najpoznatijem treneru Edinu Mehmedoviću i Marijani Batinić

U prostorijama RTL televizije, Tehno Mag i Fitbit powered by Google predstavili su tri nova modela koja su od danas dostupna i na našem tržištu - Sense 2, Versa 4 i Inspire 3 uz Premium članstvo od šest mjeseci.

Na predstavljanju novih modela, čiji su domaćini, uz predstavnike Tehno Maga i Fitbita, bili Edin Mehmedović i Marijana Batinić kao moderatorica eventa, saznali smo i njihove favorite kada su u pitanju Fitbit powered by Google satovi.

"Snimajući novu, šestu sezonu emisije 'Život na vagi' imao sam priliku nositi i upoznati Fitibt pametni sat Sense koji mi omogućuje praćenje svih bitnih metrika, ali ne samo meni već i svim kandidatima showa. Uz pomoć Fitbitove aplikacije imali smo uvid kako se kandi-dati točno osjećaju i na temelju metrika mogli smo planirati sljedeći dan i nove izazove. Jedva čekam isprobati novi Sense 2 jer trenutno ima najbolji alat za praćenje spavanja, a svi znamo koliko nam je bitan dobar san. Kako bi prenijeli zdrave navike i na širu publiku danas smo najavili i predstavili i novi projekt koji pokrećem u suradnji s RTL-om i Tehno Magom - Homefit by Edo & Fitbit. Riječ je o live treninzima pod mojim vodstvom. Uz 21 trening u trajanju od 50 minuta i plan pravilne prehrane te Fitbit pametni sat pokušat ćemo izgraditi zdrave navike, a da pritom sve to možete pratiti live iz udobnosti svog doma. Sve što će vam za to trebati je volja i upornost", izjavio je Edin Mehmedović