Roditelji često nisu svjesni što im djeca rade online: 'Posljedice mogu utjecati na mentalno, socijalno i fizičko zdravlje djece'

Naime, posljednjih godina djeca sve ranije postaju korisnici interneta i različitih internetskih sadržaja. Ako govorimo o korištenju pametnih uređaja za gledanje crtića, videa, fotografija i slično, djeca već od najmlađe dobi imaju pristup i konzumiraju ga aktivno, iako Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i pedijatrijska udruženja upozoravaju da djeca do treće godine života zapravo uopće ne bi trebala imati pristup ekranima", kaže nam naša sugovornica.

Videoigre preko tjedna više od tri sata dnevno igra oko 11 posto osnovnoškolaca, dok se taj udio vikendom penje na oko 30 posto. Trend kod srednjoškolaca je gotovo pa isti. U većoj mjeri koriste društvene mreže u odnosu na videoigre, ali je intenzitet korištenja tijekom tjedna i vikenda puno veći. Najčešće konzumirani sadržaji uglavnom se odnose na pregledavanje različitih videouradaka, korištenje društvenih mreža te igranje videoigara", dodaje.

Tu se moramo pozabaviti jednim vrlo važnim pitanjem koje se odnosi i na posljedice toliko vremenski intenzivnog korištenja interneta i takvih sadržaja na internetu.

Kako provodimo vrijeme online?

Ovdje bih iskoristila priliku i naglasila da je važnije kako provodimo vrijeme online, nego koliko. Odnosno, potrebno je sagledati koje sadržaje konzumiramo, koje potrebe zadovoljavamo i s kojim ciljem smo uopće online, osim samog promatranja vremenskog okvira. Primjerice, nije isto provedemo li četiri sata online radeći istraživanje za školski referat ili igrajući videoigre i 'skrolajući' po društvenim mrežama", kazuje dr. sc. Mandić.

Uz ovu distinkciju, važno je i istaknuti posljedice koje zaista mogu biti različite, ali sve ih treba shvatiti s jednakom ozbiljnošću

Što se tiče posljedica, one su zaista sveobuhvatne i mogu utjecati na cjelokupno mentalno, socijalno i fizičko zdravlje djece i mladih. Postoji čitav niz posljedica, među kojima su primjerice anksioznost, depresivnost, razdražljivo ponašanje, povlačenje u sebe, promjena hobija i svakodnevnih interesa, problemi s glavoboljama, vidom i brojne druge", naglašava dr.sc. Mandić.

No najjednostavnije, one se mogu podijeliti na one povezane s iskustvom neprihvatljivog online ponašanja kada je dijete/mlada osoba bilo žrtvom takvih ponašanja ili pak na one uzrokovane razvijenom ovisnošću o internetu u najširem smislu", dodaje.

Znamo li prepoznati simptome?

Kako uopće prepoznati ima li dijete problema povezanih s aktivnostima na internetu? Čim primijetimo da se kod našeg djeteta nešto promijenilo, pogotovo ako je promjena nagla. To nešto mogu biti česte promjene raspoloženja, nemogućnost kontrole boravka online, burne reakcije i agresivno ponašanje u svakodnevnim situacijama ili nemogućnost kontrole emocija", nabraja dr.sc. Mandić.

Također, to može biti gubitak interesa za druženje s vršnjacima, gubitak interesa za hobije ili druge aktivnosti slobodnog vremena, nagli pad školskog uspjeha, manjak koncentracije, davanje prioriteta online okruženju nad svim drugim aspektima svakodnevice, povlačenje i prekid komunikacije s drugima u realnom okruženju, te brojne druge", dodaje.

Djeca na neki način danas odrastaju uz internet, pametne telefone i digitalne tehnologije. U nekim segmentima snalaženje u digitalnom okruženju za djecu i mlade dolazi prirodnije nego mnogim odraslima.

Jesu li roditelji svjesni svega što djeca rade online?

Vjerojatno su roditelji koji su pripadnici nešto mlađih generacija puno svjesniji svega što se događa online, u odnosu na one malo starije, no postoji puno toga što zapravo ne znaju. Istraživanja koja su u uzorku sudionika imala i djecu i njihove roditelje pokazuju kako roditelji u većini slučajeva nisu svjesni niti što njihova djeca rade online, ali niti onoga što oni doživljavaju na svakodnevnoj razini", upozorava dr. sc. Mandić.

To nam potvrđuje i iskustvo provođenja radionica i predavanja za roditelje na ovu temu u posljednjih nekoliko godina. Često se roditelji iznenade kada im pokažemo neke pokazatelje, odnosno obilježja boravka u virtualnom okruženju djece i mladih u današnje vrijeme i navedu kako uopće nisu bili svjesni nekih područja. Ono što je zaista ohrabrujuće je da su roditelji voljni i motivirani za učenje o ovoj temi, rado se odazivaju na predavanja i radionice, aktivni su i postavljaju pitanja, a sve s ciljem najveće dobrobiti njihova djeteta i kako da im budu podrška tijekom odrastanja i u virtualnom okruženju, o kojem neki roditelji možda i ne znaju mnogo", kaže naša sugovornica.

Koliko su roditelji odnosno odrasli i sami svjesni svojih loših navika korištenja interneta?

Znaju li pružiti dobar primjer djeci? Mislim da se svi mi odrasli trebamo zapitati jesmo li svjesni svojih navika korištenja i pametnih uređaja i interneta općenito. Često i sami dajemo prioritet" poruci koja je došla na mobitelu naspram razgovoru s djecom, moramo" se javiti na mobitel usred razgovora s prijateljima, ne čujemo što nam drugi govore kad smo na mobitelu", upozorava.