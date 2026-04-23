Petar Pereža novo je pojačanje informativne redakcije RTL-a!

Dugogodišnje zaštitno lice informativnog programa i jedan od najpopularnijih televizijskih voditelja u Hrvatskoj pridružuje se timu središnje informativne emisije RTL Danas. RTL Danas bilježi kontinuirani rast gledanosti, proteklog tjedna bio je najgledanija središnja informativna emisija u Hrvatskoj

RTL.hr
23.04.2026 16:46

RTL Hrvatska s ponosom potvrđuje da se redakciji informativnog programa pridružuje Petar Pereža, jedan od najiskusnijih i najcjenjenijih televizijskih urednika i voditelja u zemlji koji će svojim bogatim iskustvom dodatno osnažiti tim središnje informativne emisije RTL Danas u kreiranju relevantnog i nepristranog informativnog sadržaja.

Petar Pereža FOTO: Josip Regovic - PIXSELL

Uz voditeljsku ulogu, Pereža će znanjem stečenim tijekom niza emisija uživo pridonijeti i uredničkim procesima unutar redakcije, čime RTL nastavlja okupljati vodeće medijske stručnjake na tržištu, vodeći se najvišim profesionalnim standardima i vrijednostima. Jačanje informativnog tima RTL-a i visoki profesionalni standardi najvažniji su korak prema stabilnom rastu gledanosti, kakav informativna redakcija RTL-a bilježi proteklih godinu dana. RTL Danas bilježi kontinuirani rast gledanosti, proteklog tjedna bio je najgledanija središnja informativna emisija u Hrvatskoj.

RTL Danas u posljednjih godinu dana bilježi stabilan rast gledanosti i jasno profiliranu uredničku poziciju na tržištu. Drago nam je što nam se Petar pridružuje i želimo mu srdačnu dobrodošlicu u naš tim. Nastavljamo jačati redakciju novinarima koji donose visoke profesionalne standarde i dodatno podižu kvalitetu našeg informativnog programa", izjavila je Željka Marijanović, direktorica informativnog programa RTL-a.

Petar Pereža FOTO: Sanjin Strukic - PIXSELL

Petar Pereža svoju je televizijsku karijeru počeo 2004. godine, a od 2005. kontinuirano je vodio središnju informativnu emisiju, postavši jedno od najomiljenijih lica kućanstava diljem zemlje. Tijekom dugogodišnjeg rada sudjelovao je u praćenju najvažnijih društveno-političkih događaja u Hrvatskoj i svijetu, a publika kao i stručna javnost redovito su ga svrstavali među najveća domaća televizijska imena.

