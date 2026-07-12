Sjećate li se? Ovo je prva emisija RTL Direkta koju je vodila Mojmira Pastorčić

Divlje pčele Alan Blažević iz 'Divljih pčela' pozirao sa suprugom i televizijskom suprugom pa se našalio: 'Kad te žena uhvati in flagranti...'

Ljubav je na selu Sjećate li se Nade iz 'Ljubav je na selu'? Sa Željkom je bila na romantičnom putovanju, a danas više nisu u kontaktu