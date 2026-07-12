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RTL Direkt

Sjećate li se? Ovo je prva emisija RTL Direkta koju je vodila Mojmira Pastorčić

Prije osam godina, nakon što je za RTL Direkt radila kao novinarka i urednica, za voditeljsku stolicu sjela je i Mojmira Pastorčić, danas zaštitno lice te emisije

RTL.hr
12.07.2026 18:00
mojmira pastorčić rtl direkt
RTL Direkt

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