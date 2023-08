Andrea Golubić i Mislav Pajdaković nisu ni slutili da će u showu 'Brak na prvu' upoznati svoje srodne duše. Od prvog dana odlično su se slagali i ubrzo postali najveseliji i najsložniji par druge sezone. A između njih nije se rodilo samo prijateljstvo, već i ljubav - na svim su ceremonijama govorili istu rečenicu - da je to to. Ni Mislav ni Andrea nisu ušli u show s mnogo očekivanja, baš suprotno, došli su iz zafrkancije, po novo životno iskustvo. No dan po dan svog druženja shvatili su da imaju mnogo toga zajedničkoga, a kad se eksperiment približio svom vrhuncu, Mislav nije želio da bude kraj pa je kleknuo i pitao Andreu da postane njegova supruga i u onom životu kada se ugase televizijske kamere.

Sretna vijest je da su Andrea i Mislav i dalje zajedno, a nedavno su na društvenim mrežama podijelili zajedničku fotografiju s odmora. Ljetuju u Šibeniku, a za potrebe poziranja uskladili su i outfite.

Izvor: RTL

"Uzajamno veliko poštovanje i razumijevanje. Nekako od prvog dana 'televizijskog braka' postali smo tim, a tako je i danas. Daleko od toga da je sve idila, ali ako imate povjerenje, to nekako podrazumijeva i strpljenje, a rezultat je taj da smo uvijek tu jedno za drugo, čuvamo si leđa, njegujemo taj naš posebni odnos kroz razne male sitnice pažnje, ljubavi, smijeha i prijateljstva", rekli su u razgovoru za RTL.hr.

Nedavno su se pohvalili i kako su renovirali stan, a u međuvremenu su udomili i psa Tonku.