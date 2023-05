Andrea Golubić i Mislav Pajdaković nisu ni slutili da će u showu 'Brak na prvu'upoznati svoje srodne duše. Od prvog dana odlično su se slagali i ubrzo postali najveseliji i najsložniji par druge sezone. A između njih nije se rodilo samo prijateljstvo, već i ljubav - na svim su ceremonijama govorili istu rečenicu - da je to to. Ni Mislav ni Andrea nisu ušli u show s mnogo očekivanja, baš suprotno, došli su iz zafrkancije, po novo životno iskustvo. I dvije godine nakon snimanja i dalje su skupa. Andrea je nedavno na društvenim mrežama podijelila njihov novi pothvat, koji se, napisala je, dogodio neočekivano! Renovirali su kuhinju iako im je prvotna ideja bila tek promijeniti kauč u dnevnom boravku.

"Odluka je pala, krenuli smo u obilazak centara za namještaj. Ova je premala, prevelika, boja mi je tak-tak, ovdje će se vidjeti Tonkine dlake, ne izvlači se dovoljno a svakako planiramo goste… I tako. Vratili smo se doma s novom kuhinjom. Jer to ima savršenog smisla i potpuno je logično. Instalacije? Što je to? Opet smo se bacili na glavu, kao i u brak, a more informacija što nam još sve treba iz dana u dan su poprimale sve veće razmjere. Ipak, vjerovali ili ne, nekako se sve posložilo. Kako to obično i bude. Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve što imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenutku, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije", napisala je Andrea na samom početku njihovih radova.

U konačnici je podijelila transformaciju prostora, i ona je zaista nevjerojatna. "Kako smo preživjeli ovih posljednjih nekoliko tjedana - ne znam, neki su smršavjeli, neki su se udebljali", našalila se.

