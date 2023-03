Buran tjedan 'Braka na prvu' je iza nas: Ovo je top pet trenutaka iz sociološkog eksperimenta

Andrea i Marko planiraju budućnost

Na ovotjednoj večeri s kandidatima Marko je iznenadio s viješću. "Od prošlog tjedna se prebacujem u Zagreb. Imao sam kombinacije na poslu pa se onda selim za Zagreb. Ovo gradimo sad zapravo", rekao je Marko pred svima i pogledao u svoju Andreu.

Njih dvoje uspjeli su izgladiti sve nesuglasice i posljednjih nekoliko dana uživaju u zajedničkom društvu. Drže se za ruke, spavaju skupa u krevetu i čini se kako nema toga što ih može razdvojiti.

Miljana i Marko A. odlučili spavati odvojeno

Gotov je medeni mjesec i pred Miljanomi Markom je period zajedničkog života. Više ništa nije bajka, tako je bilo i ostalim parovima koji su s preseljenjem doveli i probleme. Krenule su svađe i razmirice, ali ne i kod njih. "Baš smo snažan par. Pucamo od jakosti", rekla je Miljana kada je ugledala sebe i Marka na fotografiji s vjenčanja. Marko se s njom složio. "Baš se vidi da smo jaki individue, da smo ekscentrici. On izgleda kao grof Drakula, što uopće nije", smijala se Miljana. Kemija je očita, a je li ona prijateljska ili ljubavna, e to tek treba vidjeti.

"Ne brine me naš odnos, nemam pretjeranu ideju što bi trebalo biti, stvari se razvijaju tako kako se razvijaju. Ona je meni draža nego ja njoj, u tom nekom smislu", priznao je Marko. Prvu noć u zajedničkom stanu proveli su odvojeno...

Manuela i Tihomir izgladili nesuglasice

Tihomir i Manuela neko su vrijeme bili pred zidom. Svađe su ih dovele do toga da je jedan od njih hitno želio izaći, no to se ipak nije dogodilo. Neko su vrijeme bili i razdvojeni, a to je, čini se, bilo na obostrano zadovoljstvo. Sada kada su ponovno zajedno, sjeli su i popričali o turbulentnim događanjima u njihovom odnosu. "Jako brzo iskomuniciramo, ne ljutimo se, gledamo gdje je nastao problem", rekao je Tihomir Manueli njihove dobre strane.

"Nisi komplicirana osoba, i ako se naljutiš, to kod tebe kratko traje. To je divna osobina", dodao je i potom krenuo s kritikom.

"Kad želiš nešto reći, misliš da si u pravu, imaš potrebu to reći i zaboraviš slušati. A inače, to je naša najveća prednost, što slušamo jedan drugog", rekao je.

Miljana i Marko A. nisu baš najomiljeniji par

Izgleda kako im ostali kandidati ne vjeruju pretjerano. Dario i Petra pred kamerama su prokomentirali kako između njih ne vide fizičku privlačnost, a Lorena je dodala kako Miljani ništa ne vjeruje.

''Sve što oni rade smatram predstavom. Sve što dolazi s njezine strane smatram predstavom. Danas sam se uvjerila u to. Apsolutno joj ne bih vjerovala ni jednu riječ da mi kaže, laž, laž, laž'', rekla je Lorena.

Dario i Petra ponovno su u skladnom suživotu

"Jako sam sretna što vas vidim. Drago mi je da ste dobro i da je tu osmijeh na licima", rekla je psihoterapeutkinja Iva Stasiow kandidatima. Konkretno, ovoga je puta posjetila Darija Crnkovića i Petru Meštrić koji su u ovoj fazi eksperimenta imali mnogo problema. Iako je bilo izgledno da će izaći, ipak su uspjeli riješiti nesuglasice.

"Imam strah budući da smo različite osobe, da će doći do pogreške u komunikaciji. I da ne bih ja možda svojim ponašanjem potencirala neku reakciju", rekla je Petra Ivi.

"Baš sam pretjerao, nakupljalo se i puklo je", rekao je pak Dario.

Situacija se činila bezizlaznom budući da je svoju patnericu nazvao "sponzorušom" i mnogim pogrdnim riječima, a Petra je ipak smogla snage za oprost.