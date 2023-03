Lorena Farkač, djevojka širokog osmijeha, bila je jedna od kandidatkinja treće sezone showa 'Brak na prvu', a sa Stefanom Modrićem, iako nije ostvarila ljubavni odnos, uspjela je izgraditi prijateljski. Otkako je show završio, Loreni se život uvelike promijenio, a najveća je promjena uslijedila na privatnom planu. Zaljubila se u Francuzu kada je tamo bila na studentskoj razmjeni, a par čak planira i useljenje. U intervjuu za RTL.hr otkrila nam je i tko su famozni bačvari, ali i s kime je ostala u kontaktu.

Što se na kraju dogodilo s Darijem, jeste li prijatelji ili nešto više od toga?

Ništa se nije dogodilo između mene i Darija. Mi smo od samog početka isključivo prijatelji, i to se neće promijeniti.

Stefan i vi ste zajedno bili u eksperimentu, jeste li sretni što su baš vas eksperti spojili?

Stefan i ja smo bili zajedno u eksperimentu i nije mi žao što su nas eksperti spojili. Na kraju smo dobili predivno prijateljstvo i znam da uz sebe imam osobu na koju uvijek mogu računati.

Je li vam Stefan zamjerio što ste prespavali u Darijevoj hotelskoj sobi?

Stefan mi nikada nije zamjerio što sam prespavala u Darijevoj sobi iz razloga što vjeruje u muško-ženska prijateljstva i zna da nikada ne bih imala nešto s Darijem.

Jeste li bili zaljubljeni u Stefana?

U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina.

Kakvi ste vi i Stefan danas? Družite li se?

Stefan i ja smo si odlični danas. Smatram da smo od svih parova ostali u najboljem odnosu. Čujemo se i viđamo dosta često, ali naravno - sve na prijateljskoj bazi punoj poštovanja. Volim se naći s njim i samo pričati o stvarima, veliki smo prijatelji.

Druže li se i dalje famozni bačvari (Dario, Zoran i vi)?

Bačvari se druže čim postoji mogućnost za okupljanje, s obzirom na to da Zoki živi u Novom Sadu, a Dario u Rakovici. Svaki trenutak kad netko od njih dođe u Zagreb, iskoristimo za izlazak. Imamo i našu WhatsApp grupu 'Bačvari', gdje se često dopisujemo i šaljemo si videa iz izlazaka. Također, Dario i ja planiramo uskoro posjetiti Zokija u Novom Sadu.

Zašto ste se nazvali bačvari?

Ideja za Bačvare došla je sa Zokijeve strane jer kako bih nakon cjelodnevnih okupljanja na snimanjima izlazili van i pili (svi su kandidati bili pozvani da se druže s nama, ali nisu izlazili sa nama), Zoki je rekao kako je jedino objašnjenje što smo takvi to da smo kao mali upali u bačvu rakije i otud famozni naziv - Bačvari.

Što se kod vas Lorena dogodilo nakon 'Braka na prvu', na privatnom i poslovnom planu?

Na privatnom planu jako sam puno putovala, tražila sebe kao osobu i otišla na Erasmus u Francusku. Godina 2022. za mene je bila velika godina rasta. Poslovni se planovi nisu promijenili, radim i zarađujem od TikToka, cilj mi je otvoriti i svoju firmu, no ne želim još otkrivati previše stvari.

Na Instagramu ste pokazali kako imate novog dečka, jeste li i dalje zajedno?

Tako je, imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno.

O kome je riječ?

Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj.

Koliko dugo ste zajedno?

Ništa predugo, četiri mjeseca i nešto sitno.

Moramo priznati da volite isti tip dečka, naime, malo nalikuje vašem bivšem suprugu…

Tako je. Svi su moji bivši izgledali identično i stvarno imam tip dečka. Volim visoke dečke svijetle kose s plavim očima. Mogla bih i u detalje, ali ostanimo samo na ove tri najbitnije osobine.

U posljednjim emisijama vidimo da ste promijenili izgled. Jeste li stavljali filere u usta?

Radila sam filere, tako je. Naime, nije mi to bilo u planu, ali ukazala mi se prilika te sam odlučila staviti filere svega dva dana prije samog snimanja pa su mi usne bile jako otečene na samom snimanju. Trenutno su mi fileri splasnuli i nemam više ništa u usnama.

Što ste o sebi naučili u ovom sociološkom eksperimentu?

U ovom sociološkom eksperimentu naučila sam se strpljenju i razumijevanju. Uvažavanju osjećaja drugih osoba oko mene i kako je to biti u suživotu s nekom osobom. Također, točnije sam uspjela vidjeti što želim, a što ne želim kod neke osobe te koliko su mi pojedine stvari bitne u odnosu.

