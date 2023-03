EKSKLUZIVNO Hedviga za RTL.hr otkrila jesu li ona i Zoran dalje zajedno! 'Mi imamo taj odnos...'

"Ne mogu nigdje otići, a da me ljudi ne prepoznaju", rekla je Hedviga Tandara za RTL.hr. Ova mlada dama u ekskluzivnom intervjuu ispričala nam je baš sve o odnosu sa Zoranom Babovićem, suprugom u sociološkom eksprimentu 'Brak na prvu'. Jesu li i dalje zajedno? Odgovot je da! Iako žive na različitim adresama, ona u Zagrebu, a on u Novom Sadu, ljubav je i dalje postojana. Ona traje sad već skoro godinu dana, a u intervjuu saznajte koji su im daljnji planovi.

Prekrasna si, blistaš. Je li tome razlog ljubav ili nešto drugo?

Imam osjećaj da se uvijek posramim kada mi to netko kaže. Mislim da sam uvijek zaljubljena. Znam da sam u jednom trenutku pročitala rečenicu o sebi da sam uvijek zaljubljena u ljubav. To je jako dobar izbor za riječi za mene.

Ekspert Boris Blažinić kaže da si ti sanjar po tipu osobnosti, dijeliš li ti njegovo mišljenje?

Apsolutno se slažem, Boris osobu nevjerojatno pročita. S njim sam ostala kratko i slušala što je sve odlučio izgovoriti o meni. Postoji vjerojatno i gomila stvari koje se nije usudio uopće reći. Sašu i mene je stavio pod isti broj i znam da postoje različiti podtipovi te ličnosti, a apsolutno ga razumijem.

Zoran i ti ste uspjeli opstati. Je li ljubav i danas postojana?

Nakon showa smo ostali zajedno. Mi smo odmah nakon snimanja, nakon famoznih Plitvice kada sam u to vrijeme bila na Murteru kod svojih, onda nakon toga smo imali reunion i nakon toga smo otišli skupa u Poreč.

Hajmo malo o Plitvicama…

Famozni bačvari – Lorena, Dario i Zoran, kako su izlazili tijekom eksperimenta, tako su otišli i na Plitvice. Slali su mi videozapise i fotografije pa sam bila upućena u to što se događa.

Zašto Petra i ti niste bile s njima?

Petra i ja nismo tipovi za prirodu, nama više dajte hotel i mi smo zadovoljne.

Jesi li bila ljubomorna?

Meni u sedam života nije palo na pamet izlaziti tijekom eksperimenta. To je bilo intenzivno i imali smo snimanja svaki dan. Netko sam s jakom radnom etikom i nije mi dolazilo u obzir da se kasno probudim, ne budem spremna na vrijeme, a ti izlasci su to vukli za sobom. Zbog mog zdravstvenog stanja, ja jako malo izlazim, obožavala sam izlaziti dok sam još mogla…

Zoran uskoro slavi 40-ti rođendan, gdje slavite?

On slavi u Novom Sadu, ja tako nešto ne mogu jer će to biti danonoćne proslave. Mi imamo taj odnos – njemu to treba, meni trebaju malo kulturnije stvari, recimo to tako. On je moj vrh piramide i kada mi kaže da bi mi došao mijenjati gumu u tri ujutro, ja mu kažem je li ti jasno da ne smijem uopće voziti. On radi male stvari koje su nama jasnije nego drugima. Kada si u odnosu s nekime, to ti je jako bitno. Bilo je nedavno u Zagrebu i kupio me na sitnice. Temelj odnosa je da jako dobro poznaješ tu osobu, a on me jednostavno usrećuje. Tijekom showa je moglo biti svakakvih problema, ali mi smo imali taktiku – ti i ja i sve drugo je nebitno. Mi smo već nakon tri tjedna htjeli izaći nego zato što nismo htjeli biti djelom drama. Taj nepotrebni jaz mi nije imao smisla, znali smo tko su nam prijatelji i od medenog mjeseca smo u odličnim odnosima s Darijem i Petrom.

Nije bilo baš nikakvih grešaka?

Bilo je, ali u nekom trenutku je dobio pogrešnu informaciju, ni dan danas ne znam od koga, a to je da ja ne želim otići u Novi Sad. Kalinu želim upoznati više od ičega i znala sam da ako ne dobijem pozitivnu ocjenu kod nje na testu, da dalje nećemo opstati. Nisam se imala potrebu opravdavati i otišli smo u Novi Sad.

Kad će biti pravo vjenčanje?

Ne, neće. Nas dvoje smo dosta nekonvecionalni. Odradili smo to, hvala RTL-u na tome. Ja sam mu se samo dogodila.

A gdje je prsten?

Tu je, on ga zna skinuti kada trenira.

