Zagrepčanka Manuela Milovanović (43) u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' svakodnevicu je dijelila s Međimurcem iz Njemačke Tihomirom Tomašićem (50). Klik koji se dogodio na vjenčanju nije se uspio održati i već nakon medenog mjeseca za njih dvoje krenuli su problemi u odnosu. Puno se toga nagomilalo do posljednje ceremonije, kada su oboje odlučili da je vrijeme za odlazak. Manuela sada ekskluzivno za RTL.hr progovara o odnosu s Tihomirom, koji više čak nije niti prijateljski.

Zašto ste na posljednjoj ceremoniji napisali da odlazite?

Na posljednjoj ceremoniji napisala sam da odlazim jer sam to željela već od druge ceremonije, iako nije bilo jednostavno. Ne poznajem nijedan par osim moje mame i tate koji su u mirovini pa su zajedno 24 sata, a mi smo se tek upoznali i bili smo primorani biti zajedno 24/7 a da ne idemo na posao, trening, večeru s prijateljicama itd. Tihomir zna da sam mu nakon tri dana rekla da ne želim s njim nikakav ljubavni odnos, ali da možemo graditi prijateljstvo, no čuvat ću njegove tajne zbog kojih je on želio ostati. Čuvat ću ih i danas, pa možda se nauči što je to pravo prijateljstvo i koliko je iskrenost bitna u poznanstvu, baš kao i lojalnost i povjerenje, što znam da on ni tijekom eksperimenta nije naučio, nego me ocrnjivao za svako svoje opravdanje. Čak i kompromis, jer i to sam mu ponudila pa da ne bude ni po mom ni po njegovu, nego da izađemo na pola showa - naravno, nije pristao, ostatak znate, napad je najbolja obrana.

Tihomir vas za kraj nije htio zagrliti, je li vas to povrijedilo?

Kako vas može povrijediti netko tko vam nije bitan i tko vam je svojim postupcima pokazao da cijeni samo sebe i ono što je njemu bitno, bavi se obmanama i lažima da bi se svidio svima, a vas podcjenjuje iako ste uz njega?

Jeste li se nakon izlaska iz showa čuli, razgovarali, našli na kavi…?

Nakon izlaska iz showa izmijenili smo par poruka kad sam mu još jednom rekla koje sve kvalitete na posjeduje, iako nisam ni ja bez mana. No ako izvodim 'gospodina' po mjestima da upozna Zagreb i on uživa u tome, a ja to, naravno, plaćam, pa ga čak i odvedem na ručak kod roditelja jer je iznio problem što vodim Sašu, a njega ne, pa ni mojoj mami ne donese jednu čokoladu na taj ručak od nekoliko sljedova…, tad shvatite da bonton i kultura kojom sam odgajana nema nikakvih dodirnih točaka s dotičnim gospodinom i, oprostite, meni su to maniri i kvalitete, pa i bonton, a ne način razgovora i ponašanja pred kamerama.

On je izjavljivao da ne isključuje ljubav između vas dvoje, dijelite li i vi to mišljenje?

Ako s Tihomirom nemam prijateljski odnos, ni u najluđim snovima ne bih imala ljubavni, što i sam zna, a zašto laže, pitajte njega. Iako iz svega mogu pročitati da je lakše mene prikazati frustriranom zbog ljubavi, nego njegovu istinu, tako on misli i igra na tu kartu.

Dario je rekao kako je vaš odnos narušen jer ste se vi zaljubili u njega, a Tihomir u vas, kako je rekao – nije. Je li to istina?

Dario mi se ispričao zbog svega što je rekao u showu jer je bio izmanipuliran. Pa nije ni znao da je Petra mene tražila da na onom imanju spavamo u istoj sobi i još puno toga, tako da ne moram dalje komentirati, pametan razumije, a i on je sad uočio puno toga i razumio puno više.

Vidjeli smo da je vaš odlazak rastužio mnoge kandidate. S kim ste u showu ostvarili najveću povezanost?

Najveću povezanost ostvarila sam s Lorenom i Sašom iako mogu reći da sam ostvarila i sa svim ostalim kandidatima jer i danas mi se povjeravaju kao i u showu jer znaju da mi mogu vjerovati jer me cijene kao i ja njih. I to su bitne kvalitete odnosa koji smo izgradili.

Rekli ste kako ste sedam puta bili zaručeni, nažalost s Tihomirom nije uspjelo. Jeste li izgubili vjeru u ljubav?

Nikada neću izgubiti vjeru u ljubav jer prvenstveno vjerujem u ljude - rođeni su dobri i pošteni i ljubav je nešto što nas drži sretnima i zadovoljnima u ovom svijetu i samo kroz ljubav možemo i mi biti takvi. Ja sam ekstrovert i ljubav pokazujem zagrljajima, ali jednako grlim sve koje volim, to najbolje zna moja obitelj i prijatelji, to je moj način da kažem volim te, stalo mi je i tu sam uz tebe.

Što ste sve naučili u eksperimentu?

U eksperimentu sam naučila da trebam još više vjerovati sebi i svojim instinktima, dati priliku, ali ne pretjerati, slušati sebe, ali ne u sebičnom smislu, nego ako sam ja zadovoljna i sretna, takvi će biti i ljudi oko mene i moći ću im dati svoj maksimum.