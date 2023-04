"Neke su se stvari u međuvremenu izdogađale i sve se lijepo zaokružilo. Zajedno smo znali gledati epizode 'Braka na prvu', a nakon završetka showa na televiziji shvatili smo da ne možemo jedno bez drugoga. Imali smo uspone i padove, a bolje da je to u počecima nego kasnije", rekao je Marko Bogdan ekskluzivno za RTL.hr. On i Andrea Kukolj upoznali su se u showu 'Brak na prvu', a već na prvu shvatili su kako simpatije itekako postoje. Kako je vrijeme odmicalo, sipmatije su prerasle u zaljubljenost, a zaljubljenost u pravu vezu. No, do emitiranja, putevi su im se razišli i svatko je nastavio živjeti svoj život. Ipak, ako je netko suđen, pronađe se način i to se dogodilo s njih dvoje...

"Jedan i drugi smo komunicirali na način da se nalazimo nakon showa, da zajedno provodimo večeri. Tako je sve krenulo i nastavili smo dalje. Opet živimo skupa i jednostavno puno bolje funkcioniramo kada smo zajedno", rekao je Marko. Andrea i on, kaže, nikad jedno drugome nisu zatvorili vrata i to je najbolje što im se moglo dogoditi. U showu su se znali posvađati zbog posla i stila života, a sada kaže kako su pronašli rješenje i za to.

"Puno smo razgovarali o našim poslovima nakon showa, međusobno smo shvatili kako funkcioniramo te problema oko toga više nema. No, ostaje uvijek opcija da zajedno stvaramo. Znali smo se zakačiti i oko društvenih mreža, ali sada je poprilićno jasno da ih koristim zbog posla", rekao je i dodao:

"Brak sam riješio, skok s padobranom također, još mi samo preostaje to da se ostvarim kao otac", zaključio je.

