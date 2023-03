Manuela i Tihomir nakon sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' nisu se rastali u dobrim odnosima, štoviše sve je eskalirao posljednjih dana. U ovom je intervjuu Manuela iznijela mnogo optužbi na Tihomirov račun, a on joj je odlučio odgovoriti. Evo njegove strane priče.

Manuelin intervju za RTL.hr bio je bombastičan, iznijela je neke nove optužbe na vaš račun. Što kažete na to?

Da, istina, bio je bombastičan, ali nije me iznenadio. Manuela je samo nastavila tamo gdje je stala u showu. Uvijek sam se držao toga da djela govore više od riječi, ostavljam ljudima da sami ocijene moja i njezina djela. Da, priznajem, nisam njezinoj mami donio čokoladu - ubijte me sada, ali ako se jedna osobnost, karakter i kvaliteta muškarca danas ocjenjuju po tome, onda ljudi moji, imamo jedan ogroman problem. I, da, vozila me jednom po Zagrebu u sklopu snimanja u plesnoj školi, video sam objavio na svom profilu na Instagramu, bilo nam je super tamo, što se vidi i u videu, i ni po čemu nisam mogao naslutiti da se ljuti jer joj zauzvrat nisam platio piće. Ako je to bio problem, priznajem pogrešku i, naravno, ako se jednom sretnemo, rado ću to nadoknaditi. Ne želim Manueli nikakvo zlo, nisam po prirodi takav i ne pada mi na pamet iznijeti njezine mane i propuste u showu.

Manuela stalno spominje da vas štiti. O čemu je tu zapravo riječ? Od čega vas štiti?

Ni to nije ništa novo, Manuela je i to spominjala cijelo vrijeme u showu, svi koji su to gledali, znaju da sam joj više puta pred kamerama rekao neka se izjasni o čemu je riječ. Stvari koje sam joj rekao u povjerenju, nisu ništa spektakularno, ništa neobično i već se o tome piše po portalima. Meni to neće ni u kojem smislu nauditi, niti je neka katastrofa, više će nauditi ljudima o kojima je riječ jer su me zamolili da ih ne spominjem. Znam, bilo je to glupo od mene i samo se potvrdilo ono da se ljudima ne smiješ povjeriti ni kad si tužan, a kamoli kad si sretan. I činjenica da mi čak i o tome pričamo više govori o njoj nego meni.

Jasno je da ste i nakon showa ostali u kontaktu, zašto je puklo među vama?

Da, ostali smo u prijateljskom kontaktu, naravno, zašto i ne bismo jer smo se drugi dan opet vidjeli?! Postoji i video u kojem sam joj se ispričao, gdje smo se zagrlili i poželjeli sreću. Objavit ću ga u ponedjeljak ako mi Manuela dozvoli. Ona scena kad je nisam zagrlio ima puno veće značenje nego što su to ljudi mogli shvatiti i razumjeti. Da se razumijemo, bila je to greška, što samo dokazuje da nisam savršen niti sam to ikad tvrdio. Bila je emocionalna reakcija, čovjek sam , nisam robot... I da je naš oproštaj bio pet minuta kasnije, sabrao bih se i završio to kao što se od mene očekivalo. Ali dogodilo se puno više nego što je bilo prikazano i dok ja o Manueli nisam tijekom cijelog showa izgovorio nijednu negativnu riječ, ona je za mene, znate i sami što je sve rekla. Doznao sam to prije oproštaja, a i slutio sam da je tako, trpio njezina ponižavanja i uvrede samo da završimo to kao odrasli ljudi. Jako me povrijedila scena kada mi je bacila našu vjenčanu fotografiju, kao ne treba mi, ja ću okvir… Ponižavala me pred cijelom Hrvatskom, a ja to ni s čim nisam zaslužio. Začudilo me što ljudi sve te uvrede toleriraju, a šokirali su se jer je na rastanku nisam zbog toga zagrlio. Pa se pitaš kamo je to svijet krenuo. Ne bi bilo iskreno od mene da sam je zagrlio jer je nisam mogao i nisam želio zagrliti iako sam bio svjestan da će me ljudi zbog toga osuđivati. Morao sam birati između mog odličnog dojma kao savršenog gospodina pred cijelom Hrvatskom ili pokazati ljudima da mora postojati granica za svako poniženje i uvrede koje brojne žene i muškarci trpe svaki dan te da je poštovati sebe bitnije nego ono što će drugi ljudi reći i misliti o tebi. Možda tim potezom inspiriram ljude koji svakodnevno trpe poniženja da i oni odrede granicu pa makar ih svi okolo vrijeđali i osuđivali.

Manuela kaže da s vama ni u ludilu ne bi bila u ljubavnoj vezi, razmišljate li i vi isto?

Ako ona to tako kaže, onda je to njezino mišljenje i ja to 100% poštujem. Neka svatko sam procijeni što je istina, a što nije. Samo je možda to trebala jasno komunicirati u showu s obzirom na to da su gotovo svi kandidati bili drugog mišljenja. Na neki način mi je to bilo drago čuti i dobio sam olakšanje jer sam vrlo brzo shvatio da želim samo prijateljstvo i brinuo sam se da njezina gorčina proizlazi iz toga što je željela više od prijateljstva. Sada sam miran jer znam da je nisam povrijedio nudeći samo prijateljstvo.

Čini se kako vam je ona puno toga zamjerila. Jeste li vi njoj što zamjerili i ako jeste - što to?

Ne, ne zamjeram joj ništa, sve te uvrede i to njezino nastojanje da me ocrni pred cijelom Hrvatskom, iz kojeg god razloga to bilo, dogodilo se u nerealnom svijetu. I nevjerojatno je koliko puta sam sebe uhvatio u tome da si govorim to nije realan svijet. Ona se više zamarala time što će ljudi misliti o njoj nego ja. Iako se meni prebacuje da sam glumac i manipulator. Da je to meni bilo važno, ne bih bio protiv cijele grupe zbog novog para, a kamoli da je ne bi zagrlio! Žao mi je što javno iznosi neke stvari koje se nikoga ne tiču, to mi smeta. I povrijedilo me to što je imala priliku to javno reći, prilikom izjava, naših razgovora, gdje sam je nekoliko puta molio da kaže, no ona nije konkretno iznijela probleme koje je imala sa mnom. Vjerujte mi, ako sam nešto naučio u ovom eksperimentu, onda je to da nema šanse glumiti tako dug period! Ljudi sve vide. Manuela je svakako na svoj način osoba s puno vrlina kad je s kompatibilnom osobom, što svakako nisam bio ja, i siguran sam da smo se sreli u pravom životu, neke bi stvari drukčije ispale. A ovako, ovo su bili ekstremni uvjeti i još smo dvije potpuno različite osobe. Ponosan sam na nju što je izdržala do onog trenutka kad smo izašli s obzirom na to da je prije uvijek odustajala čim je bilo teško.

Kakvo vam je iskustvo bio ovaj sociološki eksperiment, jeste li nešto novo naučili u njemu?

Ja sam u ovom eksperimentu dobio i više nego što sam se nadao. Nije se dogodila ljubav, ali naravno da ideš s jako malim očekivanjima tamo pronaći osobu za život, svaki normalan čovjek tako razmišlja kad ulazi u to. Kako se to nije dogodilo, a nažalost, nakon ovog njezina intervjua nema riječi ni o prijateljstvu, dobio sam iskustvo, a to je najveće blago koje imamo i ne možemo ga kupiti ni za koje novce na ovome svijetu. I, naravno, nova prijateljstva i za kraj jedan od najvećih razloga, generiranje lijepih sjećanja, što ću govoriti i mojim unucima.

Je li vam žao što Manuela i vi niste izdržali do kraja?

Ne, nije mi žao jer mi i nismo zaslužili doći do kraja, bilo mi je to jasno nakon što je Manuela počela ogovarati i manipulirati ljudima, naš je izlazak bio nužan i olakšanje za nas oboje. Ljudi su pričali da sam bio ljut, ne nisam bio ljut, bio sam razočaran kako je završilo i bilo me sram što mi kao najstariji par nismo izašli iz ovog eksperimenta kao ljudi, kao prijatelji... Smatram da smo morali biti uzor svima ostalima. Meni je to bilo bitno, a Manueli, nažalost, nije. Zato sam se i trudio nakon naše posljednje večere pričati pozitivno o nama i ne reagirati na provokacije. I što je najgore, krenulo je prepucavanje nakon showa putem medija, što ne želim, a i neću dopustiti, to je ponašanje kao u dječjem vrtiću. A i umoran sam već slušati kako sam se došao tamo prezentirati, zbog medijske pozornosti... Ljudi, nemam ja 25 godina, ja svoj novac ne zarađujem u medijima ili Instagramu niti mi je to namjera.

Jeste li razočarani što niste pronašli ljubav?

Nisam razočaran... U jednom od svojih tekstova na Instagramu napisao sam: Ljubav nas može dovesti ili u raj ili pakao. Jednom je lijepo, jednom nije. Ako si spreman to prihvatiti, kao i činjenicu da život ne ide kako bismo mi željeli, nego da ga prihvatiš kako dođe - lakše je prihvatiti svaki poraz. Bitno je da nikad ne izgubim vjeru u ljubav i da nam se može dogoditi na svakom koraku.

Jeste li zbog ovoga izgubili vjeru u ljubav?

Možda nisam pronašao ljubav, ali sam u ovom eksperimentu i vremenu nakon njega pronašao sebe, što je jako utjecalo da sam danas sretan i objavljujem videa koja ljudima daju pozitivu i vjeru da nikada ne odustaju u potrazi za srećom. Cijeli će mi eksperiment ostati u lijepom sjećanju. Hvala Manueli na lijepim trenucima koje smo proživjeli zajedno, njih je bilo definitivno više nego ružnih. Od srca joj želim sve najbolje i da pronađe ono što želi i što će je učiniti sretnom.