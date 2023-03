Liječnica i kandidatkinja showa 'Brak na prvu' Petra Meštrić pred kamerama je pokazala vlastitu transformaciju - ne onu fizičku već psihološku. Uz partnera u eksperimentu mnogo je toga naučila o sebi, a Dario je svakako učio i od nje. Neki bi rekli da su oni dva potpuno različita svijeta, ali ih je upravo ta različitost držala. Bilo je tu svega - svađa, uvreda, razočarenja, ali na kraju su iz svega izašli kao prijatelji. Petra je u ekskluzivnom intervjuu za RTL.hr otkrila sve pojedinosti sa seta, a uz brojne novosti u njezinom životu, po prvi put priznaje da se zaljubila! Velika je to vijest. Uživajte u intervjuu.

Diplomirala si, zaposila se. Ispričaj nam sve novosti u svom životu.

Diplomirala sam 15. srpnja, vrlo sam se brza zaposlila u struci. Trenutačno radim u ordinaciji opće medicine u Zagrebu i jako sam sretna i zadovoljna na tom poslovnom planu. Nedostaje mi ‘Brak na prvu’, zbližila sam se s kandidatima i divnim ljudima iza kamere. Prvi tjedan sam samo čekala kada će doći snimatelji i Dario. Bilo se teško naviknuti na stvaran život.

Što je bolje, samostalni život ili suživot s Darijem?

Neka kombinacija jer sam ponekad usmljena jer živim sama, ali ponekad mi je potreban moj mir.

Kako gledaš na početak ‘Braka na prvu’, odnosno vjenčanje?

Iz njihovih priča mislila sam da će ispasti drama, ali bilo je simpatično, sve smo uspjeli izgladiti. Meni je to vjenčanje bilo u magli, htjela sam uživati u trenutku, ali sve se događalo prebrzo. Nisam uspjela pošteno popričati s Darijem, niti s prijateljicama. Tu su bili svakakvi komentari, ali drago mi je da smo sve na kraju izgladili.

Unatoč uvredama, ostala si s njime u eksperimentu…

Osoba sam koja gleda cjelokupnu sliku. Mora se naglasiti da smo mi u umjetno stvorenoj situaciji koja stvara pritisak i da ljudi ne reagiraju jednako dobro na taj pritisak. To je bila mješavina alkohola, njegovih neispunjenih očekivanja, tog nekog pritiska. I to je puklo. Naravno, to je bila i moja krivica jer mu nisam ispočetka rekla što želim, nisam jasno rekla da mi nešto smeta, nego bih se nekada povukla, tipkala po mobitelu, a pred kamerama je bila situacija iz koje nisam mogla otići i morala sam se s time suočiti. Nije moj način komunikacije da nekoga vrijeđam, da vraćam uvredama i trudila sam se razumijeti što je prethodilo tome da se izrazi tako kako se izrazio.

Uspjeli ste sve izgladiti i sada je vaša prijateljska priča predivna.

Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene.

Je li ti žao što se nije stvorila ljubav?

Žao mi je, žao mi je što nisam upoznala svoju osobu s kojom bi gradila nešto lijepo, ali opet, život ne možemo planirati, ulazimo s očekivanjima, a ponekad dobijemo i nešto bolje.

