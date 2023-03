Posljednji razgovor s ekspertima za Tihomira i Manuelu ponovno nije dobro prošao. Ponovno se radilo o napadanju, i s jedne i s druge strane. Tko je kome što napravio ili nije? Konkreno, sukobili su se oko toga tko je kome kuhao kavu. "Ja sam kuhao kavu ujutro, a ja nikada nisam doživio da je ona skuhala kavu. Rekao sam joj, to sam spomenuo", rekao je. Manuela je dodala kako se on svako jutro prije nje budio i da ju je na stolu čekala kava. "Mogla sam se probuditi prije tebe i napraviti ti kavu, ali…", rekla je Manuela.

Eksperti su istaknuli kako je jako bitno da sve iskomuniciraju jer ako se to ne dogodi, mnogo toga ostane visjeti u zraku. "Pričala sam čak i previše, njemu jako puno, vidim da apsolutno ništa nije došlo do njega. On potpuno drugačije sve shvaća. On je familijaran tip, pazi na sve, ali oprosti, na mene nisi ništa nisi pazio. To što si kavu skuhao, to ti je bilo to", rekla je Manuela i dodala da se opet vrte u krug i zaključila kako jednostavno nije išlo.