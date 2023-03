Tjedan je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' bio poprilično buran. Isplivalo je na površinu sve ono što se neko vrijeme krilo, u prvom redu odnosi među kandidatima. Na posljednjoj ceremoniji odustali su Petra i Dario te Manuela i Tihomir, a zavjeti su okončali odnos Miljane i Marka. Andrea i Marko ostali su skupa, kao i Hedviga i Zoran, a Stefan i Lorena nastavili su svoj odnos odbijajući ga definirati pred kamerama. U ekskluzivnim intervjuima za RTL.hr Manuela i Tihomir iznijeli su mnoge pikanterije jedan o drugome. Pa krenimo...

Petra i Dario i pogoršanje odnosa

Rastali su se u prijateljstvu, ali okupljanje je pokazalo kako više nisu u najboljim odnosima. U međuvremenu se uopće nisu čuli, Dario joj nije čestitao na diplomi, što ju je povrijedilo, a u rodni kraj u Plitvice pozvao je Lorenu, Zorana i Manuelu. Dakle - od Petre ništa. U intervjuu za RTL.hr rekao je kako Petra ne voli šumu, odnosno našalio se sa situacijom.

Svađa Manuele i Tihomira

"Nakon izlaska iz showa izmijenili smo par poruka kad sam mu još jednom rekla koje sve kvalitete na posjeduje, iako nisam ni ja bez mana. No ako izvodim 'gospodina' po mjestima da upozna Zagreb i on uživa u tome, a ja to, naravno, plaćam, pa ga čak i odvedem na ručak kod roditelja jer je iznio problem što vodim Sašu, a njega ne, pa ni mojoj mami ne donese jednu čokoladu na taj ručak od nekoliko sljedova…, tad shvatite da bonton i kultura kojom sam odgajana nema nikakvih dodirnih točaka s dotičnim gospodinom i, oprostite, meni su to maniri i kvalitete, pa i bonton, a ne način razgovora i ponašanja pred kamerama", rekla je Manuela za RTL.hr, a Tihomir joj nije ostao dužan. Iznijela je mnoge detalje o njihovom odnosu, koji danas više nije niti prijateljski.

"Ne, ne zamjeram joj ništa, sve te uvrede i to njezino nastojanje da me ocrni pred cijelom Hrvatskom, iz kojeg god razloga to bilo, dogodilo se u nerealnom svijetu. I nevjerojatno je koliko puta sam sebe uhvatio u tome da si govorim to nije realan svijet. Ona se više zamarala time što će ljudi misliti o njoj nego ja. Iako se meni prebacuje da sam glumac i manipulator", rekao je za RTL.hr.

Lorena i Dario su nešto više od prijatelja?

Lorena i Dario sreli su se u izlasku noć prije nego što su se svi kandidati okupili na snimanju. Lud provod nastavio se u hotelskoj sobi, a Lorena je zaspala kod Darija u krevetu. Oboje tvrde da se ništa nije dogodilo, ali mnogi kandidati su sumnjičavi. "Lorena i ja nismo imali ništa više od prijateljskog odnosa", rekao je Dario za RTL.hr.

Zavjeti za pamćenje

„Uz tebe sam ponovno učio o životu, ljubavi i malim stvarima“, rekao je Zoran i dodao kako je uz svoju Hedvigu bio jako sretan jer ona pršti srećom. Rekao joj je kako mu se neprimjetno uvukla pod kožu i zahvalio joj na svemu što su prošli i dodao: „Učinila si da postanem bolja verzija sebe. Bez obzira na to što sutra nosi, imam osjećaj da su se naše duše povezale zauvijek. Ti i ja, ne znam koliko, ne znam još ni kuda, ali znam da želim da idemo zajedno. Mi. I zato ostajem, dajem nam šansu za budućnost.“ Heda je bila ganuta Zoranovim riječima i odmah su se poljubili. Otkrila mu je kako je otjerao njezinu bol u zaborav i da je čarobno kad se pomiješaju snaga i ljubav. „Htjela sam biti tvoj mir, tvoja luka na kraju dana u koju ćeš doći, tvoja sreća“, rekla je i nastavila kako ga i dalje želi nasmijavati nepoznavanjem geografije i čitanjem ćirilice kao malo dijete i brojenjem do sedam na raznim jezicima.