UZORNA STUDENTICA FOTO Lorena iz 'Braka na prvu' otkrila razlog za sreću: 'Slavimo'

Sudionica 'Braka na prvu' Lorena Farkač otkrila je da ima razlog za sreću. 'Slavimo završetak svih ispita', napisala je uz fotografiju na Instagram storyju. Influencerica je bila jedna od kandidatkinja treće sezone showa 'Brak na prvu', a sa Stefanom Modrićem, iako nije ostvarila ljubavni odnos, uspjela je izgraditi prijateljski. Otkako je show završio, Loreni se život uvelike promijenio, a najveća je promjena uslijedila na privatnom planu. Zaljubila se u Francuzu kada je tamo bila na studentskoj razmjeni. "Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj", rekla je Lorena za RTL.hr. Show 'Brak na prvu' pogledajte i na PLAYU, a u novu sezonu prijavite se na https://www.rtl.hr/show/prijave