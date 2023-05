WOW FOTO Pamtimo ju po dugoj plavoj kosi, no je promijenila look: Andrea iz 'Braka na prvu' u potpuno novom izdan...

Potpuno novi look! Andrea iz 'Braka na prvu' osvježila je svoj izgled novom frizurom. Iz showa ju pamtimo po dugoj plavoj kosi, no odlučila ju je odrezati i napraviti šiške. Osim potpuno novog izgleda, Andrea i Marko izjavili su kako su ponovno zajedno. Upoznali su se u showu 'Brak na prvu', u međuvremenu su prekinuli, no nedavno su ipak shvatili kako su stvoreni jedan za drugoga. "Jedan i drugi smo komunicirali na način da se nalazimo nakon showa, da zajedno provodimo večeri. Tako je sve krenulo i nastavili smo dalje. Opet živimo skupa i jednostavno puno bolje funkcioniramo kada smo zajedno", rekao je Marko. Show 'Brak na prvu' pratite i dalje na PLAYU.