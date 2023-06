NIJE BILO SUĐENO FOTO Sjećate se Edina iz 'Braka na prvu'? Našao je ljubav s tuđom partnericom, no nije potrajalo

Edin Bešić sudjelovao je u drugoj sezoni 'Braka na prvu', a tijekom tog sociološkog eksperimenta prošao je kroz brojne faze. Naime, između njega i supruge Erne je završilo burno jer je ona rekla da se osjeća izdano jer je on pronašao ljubav s drugom sudionicom Sanelom. "Sanela je za mene posebna osoba, popunila je prazninu u mom životu koja je dugo bila prisutna. Osjećam se da imam nekoga na koga mogu računati. Rekao sam joj u dobru i zlu i to nije bez veze, to je tako", rekao je Edin. Između njih se razvila romansa i Edin je htio zaprositi Sanelu posljednje večeri u 'Braku na prvu'. Zbog njezinog negativnog raspoloženja, Edin je odustao. "Nisam došla u show raditi 'show' nego sam se došla prezentirati kao normalna osoba, a ne neka luđakinja ili preljubnica", izjavila je Sanela pritom misleći na Mislavove komentare, a onda joj se sve nakupilo i počela je plakati. Edin je priznao da je pomalo razočaran jer nije tako zamislio njihovu posljednju romantičnu večeru. Nažalost, prosidba se nije kasnije ostvarila jer su nakon izlaska iz eksperimenta prekinuli. "Smatram da čovjek nikad ni za čim ne treba žaliti u životu jer se sve događa s razlogom. Svi mi iz neke situacije nešto naučimo, učimo dok smo živi. Iskreno, ne žalim ni za čim, da je bilo suđeno - trajalo bi", komentirala je Sanela njihov prekid za RTL.hr. Show 'Brak na prvu' gledajte na https://play.rtl.hr/sadrzaj/brak-na-prvu, a u novu sezonu prijavite se na https://www.rtl.hr/show/prijave