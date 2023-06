HRABRO JE BITI AUTENTIČAN FOTO Hedviga iz 'Braka na prvu' pozirala u prirodnom izdanju: 'Prihvatljivo je većinu dana biti 'nagletan''

Sudionica 'Braka na prvu' Hedviga Tandara podijelila je na Instagramu fotografiju bez šminke. "Jako je čudno što u današnje vrijeme smatramo hrabrošću pokazati se u svom autentičnom izdanju. Ne drukčijem od drugih, ne specijalnim, ne izvanrednim nego jednostavno onakvima kakvi smo "za po kući". Upotrebljavamo izraze poput: "Doma je mjesto gdje mogu biti u miru ružna.", "Kako ona izgleda, takva ne bih do pekare." Koji je zapravo problem ove sadašnjosti ako je jedino prihvatljivo većinu dana biti "nagletan" slojem omotača (navodno u nijansi naše kože) kako bismo se predstavili "boljima" nego što jesmo. Pažljivo ne zaboravljam stavljati ove navodno znakove jer mi je neshvatljivo zašto nam je to urezano u podsvijest od malih nogu. Ispada da kad stavimo taj štit od tuđih očiju koje nas skeniraju, bit ćemo u kupoli ispod koje do nas neće doći sposobnost nečijih nepotrebnih i neshvatljivo namjerno zlobnih komentara. Nas je majka naučila da ako nemamo ništa lijepo za reći da ni ne govorimo", poručila je Hedviga u objavi. Inače, stručnjakinja za marketing nedavno je uživala u Japanu, a u 'Braku na prvu' pronašla je ljubav sa Zoranom Babovićem.