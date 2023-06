Gdje su danas Goga i Adam iz 'Braka na prvu'? Upoznali su se u showu, vjenčali i dobili dva sina

Gordana i Adam Kromer upoznali su se tijekom snimanja prve sezone showa 'Brak na prvu', ali ne kao supružnici. Gordana je bila "udana" za Dejana Vukobratovića, a Adam za Nikolinu Tutić. No kako su počeli problemi s njihovim partnerima, tako su se Gordana i Adam, oboje zaljubljenici u fitnes, počeli družiti, prvo u teretani, a zatim na kavama. Rodile su se simpatije, nakon snimanja otišli su na izlet i shvatili kako su zapravo - zaljubljeni.

Par je ubrzo počeo živjeti zajedno, zatim je stigla sretna vijest - Goga je trudna, a u kolovozu 2020. godine na svijet je došao sin, maleni Noel.

No to nije bilo jedino slavlje u ovoj obitelji jer iste godine su se zaručili, a na ljeto 2021. i vjenčali. Vjenčanje se održalo na plaži Ždrijac u Ninu, a na fotografijama se moglo primijetiti da je bilo romantično: pijesak, more, zalazak Sunca i mladenci u bijelom.

"Plaža nam je bila obostrana želja", rekla je tada Gordana za RTL.hr.

A razlog za slavlje imali su i u 2022. godini. Rodio im se drugi sin Kael, a sretnu vijest na svom Instagramu objavio je tata Adam. "Naš se univerzum proširio još jednim članom obitelji...mali Kael je došao na svijet. Moja hrabra ratnica Gordana Kromer i mali su super", napisao je.

Adam, inače iz Zmajevca u Baranji, i Zagrepčanka Gordana preselili su se u Zadar, gdje uživaju u životu uz more. Razlog selidbe je što se Gordanin sin tamo školuje pa su mu htjeli biti bliže.

Par često dijeli zajedničke fotografije na Instagramu i pokazuju koliko uživaju u obiteljskoj idili u Zadru.

