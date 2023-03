Honey ovo, honey ono: Koliko je vas zbog Miljane i Marka ovako počelo zvati svoju polovicu?

Prvi susret Miljane i Marka na romantičnim zavjetima na poznatoj zagrebačkoj lokaciji bio je u potpunosti oduševljavajuć. Kada je ugledala Marka, Miljana je odmah pohvalila njegov outfit. "Honey, wow, ovo je next level. Sjajan si. Genijalan si. To je to. Ful ti je stajling. Ponosna sam", rekla mu je, a on joj je dobacio kako također izgleda genijalno. Njihovo tepanje već je mnogima ušlo u uho, a 'honey' će zasigurno obilježiti ovu sezonu sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'.