Nakon nekoliko dana intezivnog odnosa - pred eksperte je stao i najmlađi par, Stefan i Lorena. I oni su, baš poput ostalih natjecatelja otvoreno progovorili o svom odnosu. Iako im je, kako kažu, stalo jedno do drugoga, određene nesuglasice u njihovom odnosu postoje.

''U mojoj glavi ovo je neko, ne forsiranje ljubavi, ali nečeg većega i neke veze... Ako ću ja razmišljati o budućnosti, ako ću imati neka očekivanja – onda ću se razočarati. Onda mi je bolje ne očekivati...'', rekla je Lorena, a Stefan je dodao:

''Meni odgovara to što nemamo očekivanja jedno od drugog i što samo puštamo da to ide dan za danom bez da pričamo o tome što će biti za tjedan, dva tjedna, mjesec ili godinu. Meni to odgovara jer mi svaka takva priča stvara nekakav presing...'', dodao je Stefan pa nikada iskrenije priznao:

''Da je njoj stalo do mene – to je istina, da je meni stalo do nje – to je istina, da imamo nekakve emocije jedno prema drugom – to je istina, da ću njoj reći da ju volim svim srcem – neću jer nisam došao do te točke'', iskreno je priznao Stefan.