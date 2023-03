Kakva novost! Andrea i Marko planiraju useljenje u zajednički stan

Nakon što se naživcirala jer je produkcija pustila video koji Andrea nije željela, razgovor pred ekspertima nastavio se u mirnom tonu. "Nisam htjela da to tek tako izađe van", rekla je Andrea, a ekspertica Iva se nadovezala i rekla kako se u životu neke stvari ne mogu izbrisati, a u svačijoj prošlosti postoje trenuci koje bismo voljeli zaboraviti. "To ne želim zaboraviti, to je sve bilo onako kako je trebalo biti", rekla je Andrea.

Priča Marka i Andree bila je puna uspona i padova, a na kraju sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' ipak su ostali zajedno.

"Na početku se vidi kako ona ima zadršku i kako ide vrijeme, vidi se da se lagano otvara i unosi sebe u sve ovo", rekao je Marko. Pred ekspertima su obznanili i sretnu vijest. Traže zajednički stan gdje će živjeti, a to će biti Zagreb.