Kumice Petra i Olivera Matijević uživaju u toplim ljetnim večerima: 'Kuma nije dugme'

U prošloj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu' pojavilo se i jedno dobro poznato reality lice! Glazbenica, influencerica, vlasnica brenda donjeg rublja i zvijezda treće sezona showa 'Gospodin Savršeni', Olivera Matijević nije tražila ljubav pred kamerama već je došla kao podrška svojoj prijateljici, liječnici Petri Meštrić koja je u prvoj epizodi izrekla 'sudbonosno da' simpatičnom Dariju Crnkoviću. Za oltarom je stajala kao njezina kuma, a iskrena Olivera odmah je dala do znanja kako joj se Darijo nimalo ne sviđa. No, to nije narušilo odnos između dugogodišnjih prijateljica. Petra i Olivera i dalje se druže, a jedno od tih druženja zabilježile su na Instagramu.

"Kuma nije dugme. Reunion", napisala je Petra uz zajedničku fotografiju ove dvije dame.

Izvor: RTL

Dok je Olivera Darija redovito kudila, baš je uvijek stala na Petrinu stranu.

"Svakako mu je trebala odgovoriti, nije trebala dopustiti da se to dogodi. Petra je takva osoba, ne voli konflikte, ne voli svađe i takva je. U svemu lošemu vidi dobro, ne mogu joj to zamjeriti. Ona jednostavno ne može protiv sebe. Iako u toj situaciji treba pokazati zube i reći mu što ga ide. Mene su svi napali kada sam rekla kakav je to profil dečka, a na kraju se ispostavilo da imam pravo", naglasila je za RTL.hr kada je komentirala njihovu svađu u kući. Darijo ju je tada nazvao sponzorušom i vrijeđao je, a srećom, kasnije su sve izgladili jer joj se tadašnji suprug ispričao.

POGLEDAJTE VIDEO: Putovanje Darija i Petre u showu 'Brak na prvu'